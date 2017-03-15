Протоиерей Александр Ильяшенко: Вынос тела Ленина с Красной площади народ воспримет как насилие над историей

– С положением документа РПЦЗ «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания» нельзя не согласиться, его можно только приветствовать. Я согласен, что нам необходимо осознать свою историю, провести очень глубокие исследования, которые должны быть, прежде всего, добросовестными и непременно многогранными.

То, что нам предстоит изучить, настолько сложно и противоречиво, а мы привыкли к одностороннему тенденциозному освещению этого вопроса, что нужно преодолевать массу стереотипов. Чтобы их преодолеть, нужны очень компетентные, добросовестные, серьезные, солидные исследования. Таких исследований я пока не встречал. Безусловно, есть много интересных и удачных исследований, но все же везде чувствуется какая-то тенденция, которую и надо преодолевать.

Тезис «освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века» у очень многих людей, и у меня в том числе, вызывает внутреннее согласие. Но речь идет не о том, что есть люди, которые разделяют это мнение, а о том, готов ли наш народ принять это решение? Мне кажется, что в настоящее время вынос тела Ленина с Красной площади народ воспримет как некое очередное насилие над собой и над своей историей.

Такое решение требует единодушного согласия. Если же это решение будет принято преждевременно, то это может спровоцировать какие-то разделения, послужить стимулом к выражению недовольства. Ведь у недовольных, а такие люди непременно найдутся, имеется некая аргументация, которую они восприняли с детских лет и не переосмыслили ее критически, тем более, что у них нет оснований для переосмысления – нет материалов, исследований, на которые можно опереться и сказать: да, этим исследованиям я верю, Ленин, действительно, страшная личность.

Нужна огромная просветительская, прежде всего, научная, но одновременно и популярная работа для того, чтобы донести до сознания простых людей, которые оторваны от серьезной науки, исторические факты и их правильную интерпретацию, чтобы народ согласился с тем, что, да, действительно, необходимо убрать тело Ленина с Красной площади.

Трудность ситуации в том, что революция возникла не на ровном месте, и, прежде всего, надо говорить о том, что спусковым крючком для Октябрьского переворота послужила именно Февральская революция. Она произошла во время войны с могущественным и сильным противником. Разве это было не предательство – в период напряженных военных действий устраивать государственный переворот? А сколько людей, которые радовались или даже принимали участие в этой революции, потом пострадали от советской власти?

Существует масса противоречивых фактов, которые необходимо исследовать, осмысливать, и относиться к исследуемому предмету бережно, как и бережно к тем, кому ты хочешь эту информацию донести. Эта работа, мне кажется, еще и не начата, но если она будет проделана, то, уверен, русский народ откликнется и согласится с тем, что нужно унести тело Ленина с Красной площади.

Но хорошо бы еще и подумать – а куда это тело девать? Может быть, в Германию, которая способствовала, чтобы революция у нас произошла, или в Швейцарию, где вождь революции безбедно пребывал в течение ряда лет?

Все эти проблемы стоит обсудить и решить, прежде чем принимать это решение, с которым лично я, конечно, согласен.

Записала Амелина Тамара