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Протоиерей Александр Степанов: Высказывание Милонова развращает христиан и поощряет безнаказанность

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что предки депутатов петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям». Комментирует протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции «Град Петров».
Протоиерей Александр Степанов: Высказывание Милонова развращает христиан и поощряет безнаказанность

– Это очередное хамство и дикость. Очень плохо, что такие вещи выходят и остаются безнаказанными. Когда оскорбляют чувства верующих, нам надо чуть ни в прокуратуру жаловаться, судебные дела заводить, кого-то сажать. Значит, когда подобные вещи исходят от верующих – я считаю, надо делать то же самое.

Складывается несимметричная ситуация, и она очень вредна для нас, для Церкви. Потому что Милонов выступает как адепт Церкви, защитник от разных посягательств. Он некоторым образом ассоциируется с голосом Церкви. И этот голос неприкосновенный, что бы он ни изрекал: даже гадости и противозаконные вещи.

Конечно это антисемитское высказывание, тем более, что с христианами расправлялись таким образом отнюдь не евреи, а римская власть. Конечно, от евреев тоже апостол Павел потерпел, но когда произошло размежевание христиан и евреев на рубеже I-II вв, евреи смотрели на христиан с ненавистью, как на своих выходцев, но у них не было никакой возможности кого-то там варить в котлах. Они же были в рассеянии, гонимое меньшинство во всех странах. Так что и с исторической точки зрения нельзя согласиться с этим высказыванием.

Я считаю, надо применить тут соответствующие статьи законодательства. Потому что это развращает нас: в среде церковных людей возникает ощущение полной безнаказанности, что бы мы ни делали. Завтра пойдут погромы устраивать, праведный гнев православный демонстрировать всему миру.

Если есть посягательства на Церковь, кто-то вламывается в храм и срывает богослужение – надо вызывать полицию. И бороться с подобными высказываниями надо теми же средствами.

Вот кино якобы сняли оскорбительное, хотя оно абсолютно никого не пыталось оскорбить, просто, может быть, невысокого полета. Они сняли плохой фильм – мы снимем хороший фильм. Дадим критику на этот фильм – покажем, что он исторически несерьезен, можем посоветовать не ходить на фильм, или наоборот – рекомендовать посмотреть, имея в виду, что там есть такие-то неточности. На этом уровне и надо действовать.

Записала Ирина Якушева

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