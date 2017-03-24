Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!

После убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в соцсетях появились высказывания о том, что убийство совершилось якобы по Божьей воле. Комментирует протоиерей Георгий Митрофанов.

Нельзя радоваться смерти, нельзя оправдывать убийство. Денис Вороненков представляется мне очень типовым и узнаваемым человеком для нашего времени, но очень дурным человеком. На этом бы я и остановился. Из этого не следует, что дурного человека надо убивать! Если он совершил преступление, его надо арестовать, предать суду, и так далее.

В том, что произошло, я не вижу ничего, кроме отвратительного убийства, которое было совершено без каких бы то ни было смягчающих обстоятельств. Вороненков не ходил с оружием в руках, не убивал людей, не представлял угрозы для жизни других, когда в него стреляли. Он был совершенно беззащитен, безоружен, несмотря даже на присутствие охранника.

То, что произошло – преступление и великий грех, кем бы мы ни считали Вороненкова. Ни один христианин не может этот случай, или убийство кого-либо в таких обстоятельствах оправдывать ни с моральной, ни с общественной точки зрения.

А уж распознавать волю Божию в таких событиях – кощунственно! Бог попускает в этом мире такие ситуации, в которых человек подчас должен делать выбор между большим и меньшим злом, это большое испытание для человека. Но в данном случае ситуация совершенно иного рода. Поэтому приплетать сюда промысл Божий представляется мне величайшим кощунством!

То, что сейчас можно лишь возмутиться происшедшим и выразить соболезнования супруге погибшего, для меня совершенно очевидно. Лишь такая реакция на это событие вполне оправдана.

Конечно, несовершенство этого мира таково, что иногда человеку приходится выбирать не между тем, чтобы согрешить или не согрешить, а между большим или меньшим грехом. Но, делая этот страшный выбор, как это происходит в условиях, например, войны, совершающий меньший грех человек должен все же помнить, что он совершает грех. И в этом тоже нужно каяться, это ни в коем случае не должно рассматриваться как норма, правило, как позитивный поступок.

Поэтому недопустима смертная казнь. Когда злодей представляет реальную угрозу, когда он с оружием в руках идет по улице и стреляет в людей, и нет иной возможности его остановить, кроме как застрелить самого, оправданным будет совершить подобного рода убийство. Тот, кто так поступит, хотя и преступая заповедь Божию, совершит меньший грех, чем, если останется безучастным.

Я не считаю, что христианским является принцип «О покойном либо хорошо, либо ничего». Иначе и заупокойная молитва была бы не нужна. Мы же в заупокойной молитве даже дорогих нашему сердцу покойников называем грешниками и молимся о прощении их грехов. Это не очень позитивная оценка умершего. Но, тем не менее, это верно. Поступки покойного можно и нужно оценивать.

Однако убийство является одним из самых страшных проявлений несовершенства отпавшего от Бога мира. И заповедь «Не убий» остается неизменной отныне и навек. Всякий раз совершаемое убийство является грехом, при каких бы обстоятельствах оно ни происходило.

Записала Ирина Якушева