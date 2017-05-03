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Путин откроет в Москве крест в память о великом князе Сергее Александровиче

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3 мая. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 4 мая, примет участие в церемонии открытия в Кремле креста в память о великом князе Сергее Александровиче.
Путин откроет в Москве крест в память о великом князе Сергее Александровиче
Великий князь Сергей Александрович (1891-1905)

Как сообщает пресс-служба главы государства, работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению президента РФ.

Закладка памятного креста на месте гибели великого князя Сергея Александровича состоялась в ноябре 2016 года. В церемонии освящения камня приняли участие глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), министр культуры России Владимир Мединский, комендант Кремля Сергей Хлебников, официальный представитель ФСО Сергей Девятов, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Через три года после убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, в 1908 году, крест в память о нем был поставлен у Никольской башни на народные пожертвования. В 1918 году памятник был уничтожен.

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