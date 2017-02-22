Реабилитация на санках: «Мы были в шоке, сплошные синяки!»

Во время службы в Афганистане 19-летний Александр Любимов потеряет ногу. Спустя двадцать пять лет он будет знакомить российских болельщиков с паралимпийским хоккеем на санях, а мир – с национальной сборной страны. Сегодня спортсмен применяет свой опыт в новом для России реабилитационном проекте – с помощью клюшки и шайбы учит детей с инвалидностью преодолевать трудности и верить в себя.

«Не получилась одна мечта – буду продолжать дальше»

Александр Любимов – один из первооткрывателей хоккея на санках или следж-хоккея для российского паралимпийского спорта. Он был ассистентом капитана национальной сборной, готовился выступать на паралимпиаде в Сочи.

Но в 2013 году ввели возрастной ценз для участников – не старше 40 лет. Александру тогда было уже 50. Он и до этого был самым взрослым игроком, за что получил шутливое прозвище «старый», но старался соответствовать. Служба в Афганистане научила: плохо играть нельзя, потому что за тобой – вся команда.

«Не получилась одна мечта – буду продолжать дальше», – решил тогда Александр. И сейчас он тренирует детей с инвалидностью – развивает следж-хоккей как массовый реабилитационный проект по всей стране. Проект находится на грани закрытия, но Александр не теряет надежду.

– Иногда ребенок и клюшки готов бросить. В этот момент подъезжаешь к нему и говоришь: «Это твоя ложка, а ты к ней так относишься!» Ведь, как говорится, как поработаешь, так и полопаешь. Понятно, что не сразу все получается, но к этому надо стремиться.

Начинаешь объяснять: «Да, все через труд» и смотришь – вроде понял.

Нельзя скидки делать: ребенок как губка сейчас. То есть смотришь на него не как на инвалида, а как на полноценного здорового человека. И дети благодарны. Знаете, если бы я сам себя жалел, я не был бы тем, кем я есть.

Голова была занята интернациональным долгом

Ученик норильской школы №7 Саша Любимов хоккею предпочитал плавание и гимнастику (сейчас у него два взрослых разряда – 3-й и 2-й соответственно). В хоккей же играл за компанию в детско-юношеском спортклубе «Умка», даже выступал на соревнованиях «Золотая шайба». И всегда был нападающим – этот статус закрепится за ним на всю жизнь. А в 1972 году посмотрел суперсерию СССР – Канада.

– Все! Это да! Хоккей стал вершиной. У меня была пятерка любимых хоккеистов: Мальцев, Петров, Харламов, Васильев (кто еще?!). В Норильске разница с Москвой по времени была четыре часа, вставал в три ночи, смотрел, – с улыбкой вспоминает Александр.

После школы окончил ДОСААФ. Стал водителем и получил специальность «дизелист». 28 марта 1981 года ушел в армию по призыву – все цифры Александр помнит лучше таблицы умножения.

– Попал в ограниченный контингент советских войск в Афганистане, – на этой фразе замедляет темп речи, вздыхает, отводит взгляд в сторону. – С 13 июня пошел служить, до этого была учебка. Попал в легендарный 177-й мотострелковый полк 108-й дивизии, в которой служил Руслан Аушев (первый президент Республики Ингушетия. – Прим. автора). Сначала в качестве водителя бронетранспортера, получил звание сержанта.

Через восемь месяцев – первое ранение: пулевое в ноги и осколочное с контузией. После двух месяцев в госпитале вернулся на службу.

– Можно было остаться в Союзе служить, но голова была занята интернациональным долгом, – на этой фразе Александр слегка улыбается. – И все-таки отслужил почти год к тому времени, и начинать службу в каком-то другом подразделении не очень хотелось. Уже знал, на кого можно положиться. У нас было такое боевое братство… Особенно когда на «караваны» ходили, в «секретах» сидели…

Еще через полгода – второе ранение, и опять в ноги. А вместе с ним ампутация верхней трети правой голени, инвалидность.

– Пришел домой с первой группой, на работу никуда не берут, тогда были ограничения. Мне 19 лет тогда было, накануне 20-ки… – Александр делает глубокий вздох. – Впал в депрессию.

Следующие пару лет он характеризует как «гулянки». Жил на пенсию в 42 рубля, которая на Севере «вообще ни о чем». А потом «начался такой кипеж в государстве, надо выживать». Поступил в индустриальный институт, правда, студентом был только до третьего курса: не сложилось с историей КПСС. Преподаватели говорили: «Перепиши конспект и закрой задолженность», а Александр не мог – считал, что это нечестно по отношению к себе, и отмахивался: «Я привык добиваться своим умом и руками».

Бросил. Поступил в техникум советской торговли. Учился и работал. И, несмотря на сложные отношения с марксистско-ленинской этикой и эстетикой, диплом все-таки получил.

В 1996 году Александр купил квартиру в Сергиевом Посаде и вместе с женой и двумя детьми – сыном и дочерью – уехал из Норильска. С женой Еленой они учились в соседних школах, которые стояли напротив, а между ними был переход и крытая хоккейная коробка.

Всегда есть стремление познать что-то новое

В Сергиевом Посаде Александр работал в лизинговой компании, а в свободное время занимался спортом. До 2009 года, про который всегда будет говорить «переломный».

– У нас в городе был клуб инвалидов. Там знали, что я такой спортивный, и однажды говорят: «Сань, надо поучаствовать в спартакиаде, ну, в дартс поиграем, постреляем». Я в ответ: «Ну, поехали».

Там меня заметил спортивный директор ЦСКА Сергей Самойлов, подошел и позвал в новую команду по следж-хоккею. Я до этого ни разу о таком виде спорта не слышал. Сергей Александрович показал видео и спросил: «Хочешь?» «Хочу», – говорю. Всегда есть стремление познать что-то новое. Тем более в России такого не было вообще, надо пробовать.

Так в жизнь Александра Любимова на семь лет вошел профессиональный спорт и игра за национальную сборную России. С основной работы ушел только спустя полгода. Потом он скажет, что с того момента следж-хоккей открыл ему вторую жизнь и даже стал ее смыслом.

Хоккей на санках – шведское изобретение

Следж-хоккей или хоккей на санях – аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными физическими возможностями. Вместо коньков здесь – санки с полозьями, две клюшки вместо привычной одной, причем длина каждой – не больше метра, на одном ее конце – металлическая насадка с зубцами для передвижения по льду. Каждый игрок надевает шлем, наплечники, налокотники, наколенники, перчатки – все как полагается.

Следж-хоккей – шведское изобретение. В начале 1960-х его придумали сотрудники реабилитационного центра: к саням прикрепили два лезвия, а вместо клюшек использовали велосипедные рули. С 1994 года этот вид спорта входит в программу зимних паралимпиад.

В России первые команды по следж-хоккею начали создаваться в 2009 году. Самый крупный успех российской сборной – серебряная медаль Сочинской паралимпиады.

Сегодня в стране существует шесть профессиональных следж-хоккейных взрослых клубов – московские «Звезда» и «Белые медведи», «Феникс» из подмосковных Мытищ, оренбургские «Ястребы», ижевская сборная «Удмуртия», «Югра» из Ханты-Мансийска и «Башкирские пираты» из Уфы. И единственная юношеская команда «Ладога» из Тульской области.

«Мы были в шоке, сплошные синяки!»

– Первый раз мы поехали на турнир в Эстонию, – вспоминает Александр. – Эстонская команда к тому моменту играла уже 15 лет, а мы были новобранцами. И, конечно, они нам показали, что такое следж-хоккей. Мы просто в шоке были!

Наш вратарь Костя до матча еще говорил, что форма неудобная, и Самойлов посоветовал ему взять форму полевого. После игры мы пошли в душ, так у Кости синяки сплошные. Шутил: «Больше не буду вратарем».

За следж-хоккейную карьеру Александр играл в трех командах: первые два года в «Фениксе», потом ушел в «Белые медведи», последние три года был капитаном клуба «Звезда». Там и познакомился с Анастасией Барадачевой – будущей коллегой, единомышленником и работодателем.

Хоккей без барьеров

Анастасия Барадачева работала в федерации следж-хоккея Москвы, организовала участие единственной в России юниорской команды «Ладога» в турнире в Канаде. Там она увидела, как построена работа: в хоккей на санях играют все, вне зависимости от состояния здоровья – ради удовольствия. И решила делать такой проект в России.

– У нас огромная хоккейная страна. Полстраны играет в хоккей и в футбол, а для детей с инвалидностью эти виды спорта не очень развиты. Почему наши дети лишены такой возможности, когда они сидят болеют за Ковальчука?

Хоккей должен быть доступен для всех! – убеждена Анастасия. – И для этого просто нужны методики, тренеры и специализированное оборудование. Когда эти части складываются в пазл, в хоккей может играть кто угодно.

Анастасия ушла из федерации, в январе 2016-го зарегистрировала автономную некоммерческую организацию «Детская следж-хоккейная лига» и стала ее управляющим директором. Главный проект лиги – «Хоккей без барьеров» – реабилитационные занятия по следж-хоккею для ребят с 7 до 14 лет. Первая секция появилась в Красноярске, затем в Москве и Севастополе.

Организаторы сняли жесткие паралимпийские критерии отбора (только с нарушениями опорно-двигательного аппарата): здесь занимаются ребята и с ДЦП, и с аутизмом – диагнозы самые разные.

Проект выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И это первый и пока основной источник финансирования. На эти средства организаторы тренировок договорились с «Туламашзаводом» о выпуске саней. Стоимость саней из Канады, которая считается монополистом по их производству, вместе с доставкой составляет около 120 тысяч рублей. Тульские сани – первый российский опыт такого производства – в 2,5 раза дешевле. Стали сотрудничать с научно-практическим Центром детской психоневрологии Москвы: теперь его специалисты на волонтерских началах приезжают на тренировки и проверяют состояние ребят. И занятия, и санки, и защита для детей – бесплатны.

Главным тренером стал Александр Любимов. Два раза в неделю он садится в электричку «Сергиев Посад – Москва» и едет в ледовый комплекс «Морозово» на юго-востоке Москвы – для занятий московской секции арену арендовали там.

– Я всегда говорил, что надо развивать следж-хоккей и привлекать молодежь, ведь старики когда-то уходят – нужна подпитка.

«Идем на любые эксперименты, чтобы поставить его на ноги»

– Опа! Первое падение, Степан! Молодец! Клюшку поставь! Двумя руками! Давай-давай! Молодец! – папа Дмитрий в черной кожаной куртке шагает вдоль арены. Рядом за тренировкой следит еще группа родителей.

В конце ноября на почту Дмитрия пришла рассылка, а в ней – объявление о наборе в детскую секцию следж-хоккея. Дмитрий открыл Википедию, а после YouTube, и показал сыну видео. 11-летний Степа посмотрел без вдохновения и отрицательно покачал головой. Спустя неделю папа с сыном все-таки отправились на тренировку.

– Очень… сильный вид спорта, – Дмитрий внимательно следит на Степой и чуть не срывается на лед: Степа «завалился» набок. – Там такие бои бывают, падения, ударения. Немного боялся, как и любого неизведанного. Но мы идем на любые эксперименты, чтобы поставить его на ноги. Для нас любой шажочек – это успех. Когда начали заниматься иппотерапией, Степа очень боялся лошадей, до слез. Но через несколько занятий он начал ходить с удовольствием. От нежелания пришел к пониманию и любви. Я понял, что Степа преодолевает и у него есть потенциал.

На тренировках Александр Любимов применяет теорию рыбы и удочки (удочкой выступают санки) и добавляет к ней народную мудрость «без труда не вынешь и рыбки из пруда».

– Степа меня удивил недавно: говорит: «Хочу так же бросать шайбу. Когда научусь?»

Отвечаю: «Будешь тренироваться – будет и результат. Все получится». Он старается. Понятно, что не все получается. Но Степан раньше вообще по шайбе не мог ударить, а сейчас бьет. То есть все через преодоление.

Надо, чтобы ребенок поверил в себя. Говоришь: «Я же тоже не сразу стал тренером, сначала шло тяжело. Понятно, что у нас с тобой разные болезни. Но ты маленький, тебе легче все это впитывать, а я был большим, но заставил же себя работать».

«Не сделаешь уроки – не поедешь на хоккей»

Книгу достижений Александр не ведет, но успехи своих учеников замечает. Если раньше Ваня с ДЦП смотрел в пол, то сейчас старается держать спину прямо – так виднее «поляна», как выражаются следж-хоккеисты. Денис с аутизмом два месяца назад ездил «сам по себе», спустя два месяца все больше привыкает к командной игре. Однажды мама Ольга хотела пропустить занятие, чтобы подтянуть с сыном учебу – Денис воспротивился: «Хочу играть в хоккей!»

– А когда родители говорят Степе: «Не сделаешь уроки – не поедешь на хоккей», у него второе дыхание открывается! – смеется Александр.

На занятия стабильно ходят 3-8 человек. И хотя командой этих ребят назвать еще нельзя, так как участники только учатся держаться в санках, название уже есть – «Снегири». Его придумала единственная девочка-игрок – Настя. Один из любимых мультфильмов Насти – «Головоломка». Там героиня тоже занимается хоккеем, и Настя ассоциирует себя с ней: собирает волосы в «хвостик», надевает защиту красного цвета (видимо, поэтому «Снегири») и выходит на лед.

Раз не получилось, два, а на десятый – выстрелило и пошло

12-летний Артем – самый способный для следж-хоккейной карьеры ученик. У него уже есть первый юношеский разряд по плаванию и третье место на турнире Москвы по танцам на колясках. На тренировки привела мама, чтобы сын немного сбросил вес. В декабре Артем делал стартовое вбрасывание шайбы на матче «Россия – Финляндия» Кубка Первого канала.

– Артем говорит мне, что ему надо сделать выбор: либо школа, либо хоккей. А я не согласна. Считаю, что должен все успевать, – Надежда утянула на сыне защитный шлем и помогла выкатиться на лед. – Он может стать либо хорошим айтишником, у него с математикой все хорошо, либо спортсменом.

Главный тренер сборной России сказал, что задатки хорошие. Значит, надо поддерживать. Смысл дома сидеть? Надо же чем-то заниматься! Половина детей-инвалидов просто дома сидит, их никуда не возят. А так есть стимул.

Сегодня Артема впервые посадили на профессиональные сани вместо учебно-тренировочных.

– Говорит, тяжело. Посоветовал скрестить руки и посидеть на балансе, – объясняет Александр. – У нас тренер в свое время говорил: «Понятие езды у вас появится, когда вы накатаете свои моточасы».

Этот вид спорта заставляет детей и к себе относиться по-другому, и заставляет работать мышцы, которые раньше не особо надо было напрягать.

Любой спорт вдохновляет. И каждый ученик тянется, чтобы не быть хуже, чем другие. Раз не получилось, два, а на десятый – выстрелило и пошло. Степа попадает шайбой в ворота, и его эмоции перехлестывают от того, что он достиг этого! Преодолел!

«Главное – чтобы ребенок получил пять грамм своих удовольствий»

Еще в декабре у лиги был план – создать сеть команд по всей стране, чтобы проводить турниры, и готовить тренеров. Организаторы тренировок уже взяли у федерации хоккея США разрешение на перевод и адаптацию методической литературы. Даже сделали летнюю модель со съемными лезвиями и платформой для роликов. Только финансирования хватает до конца февраля, а «подушки безопасности» нет.

Но пока впереди еще четыре тренировки, Александр, прихрамывая на правую ногу, спешит на лед: после неудачи с паралимпиадой в Сочи той самой другой мечтой для него стали занятия с детьми.

– Для меня самое главное – чтобы ребенок получил пять грамм своих удовольствий! – улыбается Александр. – Как говорится, если не ты, так кто?

Фото: Сергей Щедрин