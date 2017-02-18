О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?

|
Нечасто, но приходится слышать от людей: «Зачем молиться об умерших, ведь Сам Господь сказал нам: «В чем застану, в том и сужу», какой же смысл такой молитвы?» Действительно, если эти Христовы слова отнести к моменту человеческой смерти, тогда заупокойная молитва не имеет никакого смысла. Но правильно ли мы понимаем эти слова?
Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?
Фото: simvol-veri.ru
Протоиерей Андрей Ефанов

Протоиерей Андрей Ефанов

Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, записанной мучеником Иустином Философом. Она созвучна слову Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 42). Значит, речь идет не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или иной момент, а о совсем другом, о том, что нельзя предаваться беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть беспечен перед лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых отцов (святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия Брянчанинова и многих других) душа встречается с миром ангельским (здесь и Божии ангелы, и демоны начинают борьбу за душу). Это момент соприкосновения души с Вечностью, но еще не конец.

Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время. Наступает для души частный суд, но и это не окончательное определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда во Второе Христово Пришествие. Господь дает время душе человеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа – не весь человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших болезней – грех. Потому-то и действенна молитва Церкви о почивших, что это молитва об избавлении от первопричины страданий – греха.

Фото: Тёмный..., photosight.ru

Фото: Тёмный…, photosight.ru

Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как человек – существо троечастное. Только тогда человек – человек, когда дух, душа и тело живы. Мертвые же мертвы телом, хотя и живы душой, а значит, есть у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, просто собратья во Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить воистину чудеса. И главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно для нас, но от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и очень важны будут молитвы об упокоении наших душ.

Родительская суббота, как день, особо посвященный покаянию, и нам, живым, напоминает о смерти. И мы ляжем телами в землю, чтобы душами воспарить к Небесам. Так задумаемся, готовы ли мы к этому переходу или же наши страсти не дадут нашей душе покоя, навсегда закроют для нее Небесное Царство? Время у нас еще есть, и надо воспользоваться им.

Не останемся в лености ожидать, когда наступит для нас последний день жизни, но начнем свой путь покаяния и исправления, помолившись о почивших сродниках, близких, знакомых, всех почивших христианах, попросим у Господа сил для исправления нас самих. И Господь подаст силы нам, надо только этот дар Божией благодати не растерять, но преумножить, возрастив в своем сердце нестареющееся Царствие Небесное!

По слову князя. Дмитровская родительская суббота

«Избави мя, Господи, от смерти нечаянной…»

Усопшим нужна наша молитва: о родительской субботе

К Родительской субботе: Мысли о себе самом

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Поминовение усопших – лучи света в мрачное царство мертвых
Поминовение усопших – лучи света в мрачное царство мертвых
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Весь Новый Завет – утверждение нашей веры в бессмертие души и нашей надежды на будущее воскресение

Родительская суббота: главное – исповедь и причастие
Родительская суббота: главное – исповедь и причастие
Священник Феодор Людоговский

Постараемся, приходя в храм в родительскую субботу, подготовиться к исповеди, чтобы очистить свою душу от накопившихся…

Первая родительская суббота Великого Поста: Брат, не стыдящийся братьев
Первая родительская суббота Великого Поста: Брат, не стыдящийся братьев
Ольга Шульчева-Джарман

Из мертвых вырывается Он и не стыдится братией нарекать Своих мертвецов, говоря –«Восстанут мертвецы, воскреснут мертвые…

Благотворительный фонд
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
62% собрано / 56483 руб. осталось
Ремиссия для Юлии Гриценко
Ремиссия для Юлии Гриценко
84% собрано / 38750 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Когда батюшка-врач теряет сознание
Протоиерей Андрей Ефанов

До чего можно дойти, совмещая два служения

"
Святые Петр и Феврония: вместе навсегда
Протоиерей Андрей Ефанов

Жили они долго и счастливо и умерли в один день. Кто из молодоженов не мечтает о таком?

"
Зачем реставрировать храмы, в которые никто не ходит?
Протоиерей Андрей Ефанов

Не будет молящихся – не будет ничего, хоть там золотые купола установи

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»
Анна Голубицкая

И лучшее состояние, в котором можно отозваться на призыв Творца

Летающее такси – уже не кино о будущем
Алексей Паевский

Нажал на кнопку – и лети по городу

Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора
Святейший Патриарх Кирилл

Святейший объяснил, как будут решаться три проблемы передачи собора

самое читаемое

«Не позорьте оступившихся священников на весь интернет»8,729

«Тяжело ругательства про любимого человека читать»5,722

«Моя мечта – когда-либо жениться на Алисе Г…»5,262

«Кто не спрятался, я не виноват»: приемные родители прячутся, опека водит4,924

Любовь к Сталину: люди хотят покоя и ни за что не отвечать4,613

Пять византийских икон, ради которых стоит идти в Третьяковку3,631

Патриарх Кирилл посоветовал не «вправлять» детям мозги силой3,345

Когда благодаря вашему ребенку люди перестают плакать2,784

Илон Маск поручил отремонтировать Tesla человеку, спасшему другого водителя2,430

Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора2,318

лучшие авторы

Новостная служба33,186

Редакция портала "Православие и мир"12,376

Протоиерей Игорь Прекуп10,139

Оксана Головко8,729

Протоиерей Александр Авдюгин7,387

Мария Строганова6,108

Сергей Фирсов5,262

Ирина Якушева5,112

Тамара Амелина4,924

Алексей Лидов3,631

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть