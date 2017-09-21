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Роспотребнадзор заявил о нехватке финансирования для борьбы с ВИЧ

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21 сентября. ПРАВМИР. Финансирование борьбы с ВИЧ в России должно быть увеличено, так как выделяемых денег хватает на антиретровирусную терапию только для трети инфицированных.
Роспотребнадзор заявил о нехватке финансирования для борьбы с ВИЧ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталью Ладную.

«Для нас таким неблагополучным фактором является то, что у нас очень небольшое количество больных состоит на диспансерном наблюдении и получает лечение. То есть если мы 900 тысяч имеем людей, живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, то получают антиретровирусную терапию у нас только 300 тысяч из них – то есть треть», — сказала Ладная.

По ее словам, этого явно недостаточно, поскольку по мировым целям, поставленным ООН (под этими целями Российская Федерация тоже подписалась), «мы должны выявить 90% ВИЧ-инфицированных, 90% из них мы должны взять на антиретровирусную терапию, и у 90% из них мы должны подавить вирусную нагрузку».

По ее словам, на конец 2016 года в России было зарегистрировано более 1,114 миллиона ВИЧ-инфицированных, из них почти 250 тысяч скончались.

«Это много, конечно. И если говорить о возрастных группах, то, например, в возрастной группе 30-35 лет уже было больше 2% ВИЧ-инфицированных, например, среди мужчин. А среди мужчин в возрасте 35-39 лет — почти 3% ВИЧ-инфицированных», — сказала Ладная.

Кроме того, по ее словам, количество новых случаев ВИЧ в России очень высокое по сравнению с другими странами мира, и оно продолжает расти.

«Темпы роста, правда, снижаются. Вы, может быть, услышите где-то в интервью, что у нас количество новых случаев в 2017 году на 3% только увеличилось, а в 2016 году – на 5%. Это действительно чуть меньше, чем в предыдущие годы. Но это радикальное отличие от общемировой тенденции, потому что в целом в странах мира количество новых случаев ВИЧ-инфекции снижается, и мы, в общем, рассчитываем тоже таких показателей добиться. Но пока не так легко нам это удается», — заключила специалист.

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