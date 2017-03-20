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Россия вошла в ТОП-50 самых счастливых стран мира

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20 марта. ПРАВМИР. Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира. Первые три строчки в нем заняли Норвегия, Дания и Исландия.
Россия вошла в ТОП-50 самых счастливых стран мира

В десятку также вошли Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция, сообщает РИА «Новости».

Из других заметных стран – США находятся на 14 месте, Германия на 16-м, Великобритания – на 19-м, Франция – 31-м.

Россия заняла 49-е место, прибавив семь позиций по сравнению с предыдущим рейтингом. Ее соседи по рейтингу – Италия (48) и Узбекистан (47), а также — Белиз (50) и Япония (51).

Замыкают список стран – Центральноафриканская республика (155 место), Бурунди (154), Танзания (153), Сирия (152), Руанда (151) и Того (150).

Рейтинг составляется по заказу ООН. При его составлении учитываются следующие факторы: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие к правительству, оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).

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