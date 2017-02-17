Россияне осуждают высадку детей из общественного транспорта на мороз

17 февраля. ПРАВМИР. Большинство россиян считают заслуживающими наказания случаи высадки на мороз детей из общественного транспорта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Если в транспорте едет ребенок, который не имеет возможности оплатить проезд, большинство россиян (79%) называют наиболее приемлемым выходом разрешить ему доехать до нужной остановки бесплатно. 38% считают, что необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию, 41% не видят в этом необходимости.

Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребенка считают обязательным 7% опрошенных, причем молодежь более категорична в этом вопросе, чем представители старших поколений, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Применять наказание к родителям, чьи дети едут в транспорте без билета и денег читают нужным менее половины граждан.

При этом 72% опрошенных поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за высадку детей из транспорта в зимнее время. Против введения штрафных санкций высказались 25% россиян.