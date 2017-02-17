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Россияне осуждают высадку детей из общественного транспорта на мороз

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17 февраля. ПРАВМИР. Большинство россиян считают заслуживающими наказания случаи высадки на мороз детей из общественного транспорта, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Россияне осуждают высадку детей из общественного транспорта на мороз

Если в транспорте едет ребенок, который не имеет возможности оплатить проезд, большинство россиян (79%) называют наиболее приемлемым выходом разрешить ему доехать до нужной остановки бесплатно. 38% считают, что необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию, 41% не видят в этом необходимости.

Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребенка считают обязательным 7% опрошенных, причем молодежь более категорична в этом вопросе, чем представители старших поколений, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Применять наказание к родителям, чьи дети едут в транспорте без билета и денег читают нужным менее половины граждан.

При этом 72% опрошенных поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за высадку детей из транспорта в зимнее время. Против введения штрафных санкций высказались 25% россиян.

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