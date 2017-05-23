Россияне стали терпимее к сталинским репрессиям

23 мая. ПРАВМИР. Количество россиян, которые ничего не знают о сталинских репрессиях, за пять лет выросло вдвое – с 6 до 13 процентов.

При этом количество респондентов, считающих сталинские репрессии политическим преступлением, снизилась с 51% в 2012 году до 39% сейчас, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование «Левада-Центра».

Каждый четвертый россиянин считает репрессии оправданной политической необходимостью (25% против 22% в 2012 году).

Интересно, что около половины россиян считают, что «лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое» (47%). Обратной позиции придерживается 38% россиян. В 2012 году соотношение этих показателей было противоположным – 37% и 49%.

Более трети респондентов (36%) считают человеческие жертвы оправданными теми целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок в сталинскую эпоху. В то же время 49% уверены, что их ничем нельзя оправдать.

Государственным преступником Иосифа Сталина считают 26% россиян (32% в 2010 году). Около половины опрошенных так не думают (48% сейчас и 40% ранее).