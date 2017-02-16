Российские медики разработали систему ранней диагностики рака

Биочип может заменить собой лабораторию, он не имеет аналогов в мире и получил высокие оценки ведущих онкологов Японии, пишет газета «Известия».
С помощью прибора можно определять наличие или отсутствие злокачественного новообразования у пациента при первом же обращении в поликлинику. Если систему одобрит Росздравнадзор, она может появиться во всех поликлиниках страны уже в этом году.
Для проверки на наличие рака у пациента хирург должен взять жидкость или клетки патологической ткани с помощью пункции, затем внести патологический материал в устройство. После этого поместить тест-систему в сканер, который перешлет изображение специалисту референсного центра.
Там изображение отсмотрят цитологи и вышлют обратно заключение. Пациент при повторном посещении врача получает точный диагноз и возможность начать лечение.