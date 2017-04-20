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С первого класса они всего лишь статисты

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В чьих интересах сегодня работает школа, и на каком месте стоят детские потребности – размышляет педагог Марина Солотова.
С первого класса они всего лишь статисты
Фото: Choo_Choo_train / Flickr

Через пару минут Мишу волоком потащили к психологу

Марина Солотова

Марина Солотова

В классе у моего младшего сына есть очень непростой ученик – Миша Г. Миша 4 года просидел за партой просто так, ничего не делая. А еще Миша дерется и обзывается. Не на всех – только в ответ на обзывания. Но сильно.

На прошлой неделе Миша впервые принес в школу сочинение. Ну как сочинение… переписанный из интернета текст. Миша радовался и гордился. Особенно, когда учительница стала читать его текст вслух. А через пару минут Мишу волоком потащили к школьному психологу. Дело в том, что учительница прочитала его работу, чтобы при всех обвинить Мишу в списывании и поставить ему оценку «2».

Заслуживает Миша такой оценки? Если рассуждать с точки зрения учительской справедливости – да. А если с точки зрения учета Мишиных интересов – нет. Потому что он ВПЕРВЫЕ принес в школу работу. Для него зайти в интернет, найти текст, аккуратно его списать – подвиг. И этот подвиг должен был быть оценен по заслугам, как подвиг. Меня нисколько не удивляет Мишина истерика как реакция на такую оценку. И я уверена – больше Миша никогда не принесет в школу сочинение. Ни свое, ни списанное. Кто мне расскажет, какие именно Мишины интересы преследовала учительница моего сына?

Зачем вести в школу, если первокласснику нужен репетитор

Кто в школе главный? Можно по-другому: зачем государству школа? Чтобы учить детей. То есть главный в школе – ребенок, потому что школа существует для него, а не он для школы.

Это как должно было бы быть. На деле у нас всё ровно наоборот. Ребенок в современной российской школе – совсем не тот человек, в интересах которого и ради которого школа существует.

Давайте по порядку. Зачем мы ведем ребенка в школу? Казалось бы, все очевидно: чтобы он, во-первых, получил качественное образование, которого достаточно для поступления в вуз, во-вторых, приобрел навыки жизни в социуме и научился с этим социумом взаимодействовать. Можно еще говорить о воспитании трудолюбия, ответственности и прочих качеств, но это уже сопутствующие услуги, с этим родители справятся.

Что на практике?

О качестве образования в очень средних наших школах можно только плакать.

Я об обычных школах, которые не гимназии и лицеи, куда приходят по микроучастку, а не через экзамены. Так вот об этом самом качестве красноречивее всего говорит современный рынок репетиторских услуг.

По итогам опроса в соцсетях услугами репетиторов сегодня пользуется 62% старшеклассников. Еще 13% отвечают: «Хотелось бы, но нет возможности». Ответ «не пользуюсь, устраивают знания, которые дают в школе» дали 5% опрашиваемых. Остальные 20% примерно в равных частях – ответы «не пользуюсь, потому что учусь в школе с углубленным изучением предметов» и «не собираюсь в вуз». Еще раз. 5% (пять) устраивает то, чему учат в школе. Лично мне больше не надо подтверждений качества так называемого образования в средних образовательных учреждениях моей страны.

Если посчитать количество учеников начальных классов, которые пользуются услугами репетиторов, то плач станет еще горше. Скажите, мамы и учителя, еще 15 лет назад мы вообще представляли себе, что первоклассник занимается у репетитора? Обычный первоклассник, без задержки психического и речевого развития?

Фото: Sputnik / Ада Багиан

Фото: Sputnik / Ада Багиан

При этом надо понимать, что речь идет о тех «знаниях», которые необходимы для сдачи ЕГЭ. А они к настоящим знаниям имеют, чаще всего, весьма условное отношение. Не берусь судить о точных науках, не специалист. Но любой учитель-гуманитарий скажет, что сегодня он стоит перед выбором: учить своему предмету (читай – знать и любить свой предмет) или готовить к ЕГЭ. Это разные задачи. Порой – противоположные. А когда человек старается бежать в разные стороны, он в лучшем случае стоит на месте, в худшем – падает.

Колбаса оказалась тухлой? – ешьте, раз купили

Современный образовательный процесс представляется мне сплошной экспериментальной площадкой. Опытным питомником. В качестве подопытных особей – наши дети. Один пример.

10 лет в большинстве школ России начальная школа училась по программам 2100 и Занкову. 10 лет – это 3 поколения детей. Спустя эти 10 лет оказалось, что программы не прошли экспертизу и по ним больше не учат. То есть 10 лет 3 поколения учеников начальной школы учили по программам, которые оказались непригодными. Но – внимание, это самое интересное! – если школа закупила учебники, то еще 5 лет можно по ним учить. Вдумаемся. Программы плохие. Учить по ним нельзя. Но можно.

Купили колбасу, а она оказалась тухлой? Ешьте, потому что купили!

Школы понять можно – учебники нынче стоят так, как будто каждый экземпляр пишет от руки лично министр Васильева и картинки раскрашивает Артемий Лебедев.

И я никогда не пойму, почему тоненькое издание, выпускающееся огромным тиражом, стоит таких денег.

Программы, подходы к экзаменам, перечень этих экзаменов, контрольные и проверочные работы, внеурочная деятельность – все это меняется, как погода в ноябре. И опять далеко не в интересах ребенка. Потому что в интересах ребенка – это значит так, чтобы нагрузка на ребенка была оптимальной, чтобы у него оставалось время на дополнительные занятия, чтобы его нервная система сохранялась и при этом был бы результат.

У нас сегодня все наоборот: нагрузка увеличивается, времени не остается, психика с каждым годом становится все неустойчивее, знаем меньше и меньше. Что требовать от детей и зачем, порой не знают даже учителя.

Эксперименты не удаются, а дети не спят ночами

На этой неделе в школах России пишут всероссийские проверочные работы (ВПР). Во всех классах. А через неделю будут писать итоговые контрольные. Вопрос: зачем? Почему нельзя зачесть ВПР как итоговую? Мне объяснили знающие люди: ВПР – для министра. Итоговые – для школы. Поняла. А что для ребенка, который сейчас выдерживает мощный прессинг? Давайте заставим тех, кто придумывает эти правила, пройти 2 аттестации подряд с интервалом в неделю, обе – под угрозой вылететь с работы или в два раза сократить зарплату?

Моя дочь в этом году учит 2 иностранных языка. Это тоже эксперимент такой. Ну как учит… как можно учить язык в 5-м классе 1 час в неделю, так и учит. Говорят, эксперимент не удался и следующему потоку пятиклассников такое счастье уже не светит. А моя не спит из-за тройки по французскому. Ну вот такая девочка, не любит тройки, хотя мне на них наплевать. Кто и как учитывал ее интересы, вводя второй язык, не спросив меня, ее, учителей?

А обязательная внеурочная деятельность по 10 часов в неделю? Без специалистов, помещений, программ, методик. Но зато во ФГОСах! Я потратила день, чтобы выяснить, что это такое, как, а главное – зачем. Я позвонила в городской департамент, областной и в министерство. И везде разговор был примерно одинаковый: «Да, обязательно. Нет, музыкальная школа не освобождает от внеурочной деятельности, это дополнительное образование, а внеурочная деятельность входит в ФГОС. Нет, не оценивается. Да, аттестат выдадим и без нее, но школа вправе требовать от родителей участия ребенка…»

amenaepilepsia.org

amenaepilepsia.org

ГИБДД отказалось сопровождать, но при чем здесь дети

Нужен школе ученик? Нужен. Как статист, единица финансирования, массовка. А как личность, будущий гражданин, человек, который заслуживает уважения – нет.

Тася учится в 1-м классе. На индивидуальных занятиях в нашей студии художественного слова всегда была очень активной и веселой. В декабре на занятие пришла очень грустной: говорить не хочет, губки дрожат, слезки на колесиках…

Тася долго ждала того декабрьского дня. Собиралась в драмтеатр на новогоднее представление. Вместе с добрыми двумя сотнями таких же учеников школы – все начальные классы. Деньги мама Таси сдала за месяц. Накануне Тася полчаса крутилась перед зеркалом в костюме.

А утром в день представления Тасе и всем остальным сказали, что праздника не будет. Потому что в ГИБДД, по версии руководства школы, отказали в сопровождении колонны автобусов от школы до театра.

Я не верю в эту версию, потому что сама регулярно подаю заявку на сопровождение. Хотя кто знает – я не проверяла, честно. Вариантов несколько: школа не подала такую заявку, или подала, но не вовремя, или вовремя, но автобусы перевозчика не соответствуют требованиям… Вообще не важно на фоне того, что как минимум 2 сотни детей остались без праздника.

Да, директора понять можно – нарушать требования безопасности детей нельзя. Только опять же – при чем здесь дети?! Живые, эмоциональные, настоящие дети? Почему не нашлось взрослого, который смог бы решить это проблему, на самом деле пустяковую: всего-то требовалось вечером обзвонить родителей и предложить им привезти детей в театр самостоятельно.

Какие именно интересы ребенка будут удовлетворены?

Теперь о так называемой социализации. Какими качествами должен обладать человек, приходящий во взрослую жизнь? Уметь формулировать свою точку зрения, цивилизованно ее отстаивать, общаться на равных с учетом субординации, ставить цели и их достигать, прощать, работать в команде, делать выбор… список можно продолжать бесконечно.

Но какой бы пункт вы ни выбрали, школой здесь и не пахнет. Потому что «ответ не тот – садись, два». Потому что тройку все равно поставят – и тем, кто упирается, но не может больше, и тем, кто ничего не делает. Потому что сочинение – это то, что хотят услышать, а не то, что думаю. Потому что практически все – оценка, школьный сайт, набор блюд в столовой, мероприятия, классные часы, школьная газета – формально и как получится. Потому что прав тот, у кого больше прав. Потому что раб, которым является сегодня учитель, не может воспитать свободную личность. Исключения есть, но их так мало, что они, как всегда, только подтверждают правила.

Каждый родитель и каждый учитель скажет, что главная проблема современной школы – повышенная агрессия младших школьников. Не складываются отношения в коллективах. Буллинг стал едва ли не нормой. Такая вот социализация.

Кого сегодня в школе это волнует?

То есть кого сегодня в школе волнует то, что растет поколение людей, способных решать проблемы исключительно с применением агрессии? Как изменились подходы к воспитанию детей, которые отличаются от предыдущих поколений, как инопланетяне?

Как введение ВПР и астрономии решит эту проблему? Разве что квадратные классы, о которых вполне серьезно говорила на форуме в Сочи вице-премьер Голодец, помогут. Мы теряем поколение, а власть думает о квадратных классах.

Почитайте любую родительскую ветку в любой социальной сети. Каждое второе сообщение: «Ничего не хочет, мотивации нет, отказывается ходить в школу, не может подружиться с одноклассниками, порекомендуйте частную школу, как перейти на семейное обучение?» И это все, что надо знать о социализации, которая якобы происходит в период школьного обучения.

А ведь все не очень сложно. Просто надо ввести такую норму: при каждом решении министерства, департамента, директора школы, классного руководителя обязать всех действующих лиц письменно формулировать ответ на вопрос: «Какие именно интересы ребенка будут удовлетворены при реализации этого решения?»

Можно заменить одной этой нормой все отчеты, которые километрами и тоннами пишут сегодня школы и департаменты. Потому что жизнь показывает, что эти отчеты к детям, то есть к будущему страны, не имеют никакого отношения.

 

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