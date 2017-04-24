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Шипка, Плевна и Белый Генерал – 7 фактов о русско-турецкой войне

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24 февраля 1878 года изможденные зимней кампанией, но вдохновленные победами русские войска заняли Сан-Стефано и подошли к пригородам Стамбула – то есть к самым стенам Царьграда. Русская армия вышла на прямую дорогу к турецкой столице. Стамбул защищать было некому – лучшие турецкие армии капитулировали, одна была блокирована в Придунавье, а армию Сулейман-паши незадолго перед этим разгромили южнее Балканских гор. Скобелев был назначен командующим 4-м армейским корпусом, расквартированным в окрестностях Адрианополя. В армии жила мечта о захвате Константинополя, о возвращении византийской столицы в лоно Православной Церкви. Эта мечта не сбылась. Но в ту войну русский солдат завоевал свободу для православной Болгарии, а также поспособствовал обретению независимости сербов, черногорцев, румын. Мы отмечаем победное завершение войны, в результате которой православные народы получили шанс на свободное развитие.
Шипка, Плевна и Белый Генерал – 7 фактов о русско-турецкой войне
Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургский. Генерал М.Д. Скобелев на коне. 1883

Русско-турецкая война 1877–1878 годов осталась в народной памяти как одна из самых славных страниц батальной и политической истории. Подвиг героев Плевны и Шипки, освободителей Софии чтут и в России, и в Болгарии. Это была безупречная освободительная война – и Балканы давно ее ждали, надеялись на Россию, понимали, что помощь может прийти только из Петербурга и Москвы.

Балканы помнят героев. Один из главных храмов Софии — Собор Александра Невского, символ освобождения от османского ига. Он воздвигнут в память русских солдат, павших в боях за освобождение Болгарии. С 1878 года и по сей день в Болгарии во время литургии в православных храмах, во время великого входа литургии верных поминается Александр II и все русские воины, павшие в освободительной войне. Болгария не забыла те сражения!

Собор Александра Невского в Софии

Собор Александра Невского в Софии

В наше время дружба русских и болгар подвергается опасным испытаниям. В этой истории много ложных и потому обманутых ожиданий. Увы, наши народы страдают от «комплекса неполноценности», а патриоты стали болезненно ранимыми – и потому всегда выбирают путь к размежеванию, к обидам и конфликтам. Потому идут в ход ложные легенды – например, о том, что в Великую Отечественную болгары воевали против Красной армии. А ведь власти тогдашней Болгарии, будучи союзниками Гитлера, наотрез отказались участвовать в боевых действиях против России. Понимали, что болгары не будут стрелять в русских…

Болгария – единственная страна из союзников рейха, не воевавшая с СССР, несмотря на истерическое давление гитлеровской дипломатии.

Антифашистское подполье в Болгарии зародилось сразу, как только Германия напала на СССР. А с 1944-го Первая болгарская армия сражалась с гитлеровцами в составе 3-го Украинского фронта.

Сегодня профессиональных правдолюбов-провокаторов много, и они любят рассуждать о «неблагодарности» славянских народов, которые частенько воевали против России. Дескать, не нужны нам такие братушки… Чем ссорить народы, выискивая малейший повод, лучше бы чаще вспоминали генерала Стойчева – единственного иностранного полководца, который участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945-го! Такая честь не давалась за красивые глаза. Народная мудрость не ошибается: «На обиженных воду возят». Коллекционировать обиды – удел слабых.

Болгария – не вассал России, она не присягала России на верность. Но трудно найти в Европе народ, более близкий русскому по культуре.

Болгары знают и уважают Россию. Найти общий язык нам всегда нетрудно. Только не надо возлагать надежды на большую политику, как не следует и верить в ее пропагандистское сопровождение…

Но – поговорим о факторах победы 1878 года. И о спорных моментах в трактовке той войны.

Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года, Николай Дмитриев-Оренбургский (1883)

Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года, Николай Дмитриев-Оренбургский (1883)

1. Действительно ли Россия бескорыстно воевала за свободу братских народов?

То была, как известно, далеко не первая русско-турецкая война. Россия нанесла по Османской империи несколько мощных ударов. Закрепилась на Черном море. В Крыму, на Кавказе.

Но офицеры мечтали об освободительном походе на Балканы, а властители дум – священники, писатели – призывали помочь православным народам. Это было главным.

Конечно, речь шла и о государственном престиже России, который нужно было восстанавливать после неудачной Крымской войны. Стратеги и мечтатели думали и об освобождении Константинополя, и о контроле над проливами. Но, как известно, от столь радикальных действий Россия воздержалась. Лондон, Париж, Берлин не позволили бы окончательно уничтожить Османскую империю, и в Петербурге это понимали.

Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года, Николай Дмитриев-Оренбургский (1883)

Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года, Николай Дмитриев-Оренбургский (1883)

2. Что стало поводом к войне? Почему она началась именно в 1877-м?

В 1876 турки жестоко подавили Апрельское восстание в Болгарии. Войска болгарских повстанцев были разгромлены, репрессиям подверглись даже старики и дети… Русская дипломатия не сумела добиться от Стамбула уступок, и в апреле 1877 года, не заручившись поддержкой каких-либо значимых союзников, кроме Австро-Венгрии, Россия объявила Османской империи войну. Боевые действия начались на Балканах и на Кавказе.

3. Что означает выражение «На Шипке всё спокойно»?

«На Шипке всё спокойно» – одна из самых правдивых картин о войне, творение Василия Верещагина. И в то же время – это известные слова генерала Федора Радецкого, обращенные к главнокомандующему. Он постоянно повторял это донесение, как бы трудно ни было. Получалось, что гибель солдат – нечто само собой разумеющееся, о чём и докладывать не стоит.

Художник неприязненно относился к Радецкому. Верещагин побывал на Шипкинском перевале, с натуры писал солдат, писал снежные траншеи. Тогда-то и родилась идея триптиха – реквиема простому солдату.

На первой картине изображен по колени занесенный метелью часовой, видимо, всеми забытый, одинокий. На второй – он по-прежнему стоит, хотя и засыпан снегом по самую грудь. Солдат не дрогнул! Часового не сменили. Стужа и метель оказались сильнее его, и на третьей картине мы видим только огромный сугроб снега на месте часового, единственная памятка о котором – угол шинели, пока еще не занесенный снегом.

Простой сюжет производит сильное впечатление, заставляет задуматься о непарадной стороне войны. В шипкинских снегах осталась могила неизвестного солдата, русского часового. Тут и горькая сатира, и памятник мужеству русского солдата, верного своему долгу, способного на чудеса стойкости.

Эта картина хорошо известна и в России, и в Болгарии. Не умрет память о знаменитых и безвестных героях, сражавшихся в 1878 году за свободу Болгарии. «На Шипке всё спокойно» – эти слова для нас и определение бахвальства, и символ надежности. С какой стороны посмотреть. А герои остаются героями.

Василий Верещагин. На Шипке всё спокойно. 1878, 1879

Василий Верещагин. На Шипке всё спокойно. 1878, 1879

4. Как удалось освободить болгарскую столицу – Софию?

Болгарский город был основной базой снабжения турецкой армии. И турки обороняли Софию с яростью. Сражения за город начались 31 декабря 1877-го у села Горни-Богров. Рядом с русскими сражались болгарские добровольцы. Войска Гурко отрезали для противника пути к отступлению на Пловдив. Турецкий командующий Нури-паша панически боялся оказаться в окружении и спешно отступил на запад, оставив в городе 6 тыс. раненых… Он же отдал приказ сжечь город. Вмешательство итальянских дипломатов спасло город от уничтожения.

4 января русская армия вошла в Софию. Многовековому турецкому игу был положен конец. В этот зимний день София расцвела. Болгары восторженно встречали русских, а генерала Гурко увенчали лаврами триумфатора.

Классик болгарской литературы Иван Вазов писал:

«Мама, мама! Вон, взгляни…»
«Что там?» – «Ружья, сабли вижу…»
«Русские!..» – «Да, то они,
Встретить их пойдем поближе.
Это их послал сам Бог,
Чтобы нам помочь, сынок».
Мальчик, позабыв игрушки,
Побежал встречать солдат.
Словно солнцу рад:
«Здравствуйте, братушки!»

5. Как относились к русской армии в Болгарии?

Солдат встречали хлебосольно, как освободителей, как братьев. Генералов привечали как царей. К тому же болгары и воевали плечом к плечу с русскими, это было подлинное боевое братство.

Перед началом войны в спешном порядке удалось сформировать болгарское ополчение – из числа беженцев и жителей Бессарабии. Командовал ополченцами генерал Н.Г.Столетов. К началу боевых действий в его распоряжении было 5 тысяч болгар. Во время войны к ним присоединялись новые и новые патриоты. Летучие партизанские отряды действовали в тылу врага. Болгары обеспечивали русскую армию продовольствием и разведданными. О боевом братстве свидетельствуют и надписи на памятниках русским солдатам, которых в современной Болгарии сотни:

Поклон тебе, русское воинство, которое избавило нас от турецкого рабства.
Поклонись, Болгария, могилам, которыми ты усеяна.
Вечная слава павшим за освобождение Болгарии русским воинам.

Россия не граничит с Болгарией. Но никогда один народ с такой отвагой не шел на выручку к другому. И никогда никакой народ не хранил столько лет благодарность другому народу – как святыню.

Нижегородские драгуны, преследующие турок по дороге к Карсу

Нижегородские драгуны, преследующие турок по дороге к Карсу

6. Какой ценой удалось сломить сопротивление османов в той войне?

Война шла ожесточенно. В боевых действиях на Балканах и на Кавказе приняли участие более 300 000 русских солдат. Хрестоматийные данные о потерях таковы: 15 567 убито, 56 652 ранено, 6824 умерло от ран. Существуют и данные, вдвое превышающие наши потери… Турки потеряли 30 тысяч убитыми, еще 90 тысяч умерли от ран и болезней.

Русская армия не превосходила турок по вооружениям, по оснащению. Но велико было превосходство в боевой выучке солдат и в уровне военного искусства генералов.

Еще одним фактором победы стала военная реформа, разработанная Д.А.Милютиным. Военному министру удалось рационализировать управление армией. Да и за «берданку» образца 1870 года (винтовку Бердана) армия была ему благодарна. Недоработки реформы пришлось исправлять в походе: так, Скобелев догадался заменить неудобные солдатские ранцы на холщовые мешки, облегчившие жизнь воинству.

Русскому солдату пришлось вести непривычную горную войну. Воевали в тяжелейших условиях. Если бы не железный характер наших воинов – они бы не выстояли ни на Шипке, ни при Плевне.

Памятник Свободы на перевале Шипка

Памятник Свободы на перевале Шипка

7. Почему в Первой мировой войне болгары оказались в стане противников России?

Что это – коварство, вероломство? Скорее – путь взаимных ошибок. Взаимоотношения между двумя православными царствами обострились во время Балканских войн, в которых Болгария боролась за лавры ведущей державы в регионе. Россия предпринимала попытки восстановить влияние на Балканах, наши дипломаты изобретали разнообразные комбинации. Но – безрезультатно. В конце концов, премьер-министра Радославова в России стали изображать на злых карикатурах.

Балканы превратились в те годы в клубок противоречий, главным из которых была вражда между двумя православными народами – болгарским и сербским.

Изучение истории взаимных и перекрестных территориальных претензий соседних народов поучительно. Вот и в Первую мировую Болгария вступила, объявив войну Сербии. То есть – на стороне «Центральных держав» и против Антанты. Это был большой успех германской дипломатии, подкрепленный кредитами, которые Берлин предоставил Болгарии.

Болгары воевали против сербов и румын, сражались поначалу весьма успешно. В итоге оказались в стане проигравших.

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