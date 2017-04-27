О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Сергей Шаргунов сообщил о поджоге своей квартиры

|
27 апреля. ПРАВМИР. Неизвестные подожгли квартиру депутата Государственной думы, писателя Сергея Шаргунова.
Сергей Шаргунов сообщил о поджоге своей квартиры
Фото: Facebook Сергея Шаргунова

Как сообщил сам Шаргунов в своем Facebook, квартиру подожгли 21 апреля, на следующий день после того, как он в Госдуме проголосовал против законопроекта о реновации.

По словам депутата, пожар начался на балконе на седьмом этаже. «Возможно, разбили стекло и что-то закинули», – предположил он. Находившемуся в квартире отцу Шаргунова удалось спастись.

«Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты», – рассказал депутат. Он добавил, что не собирался нигде говорить о произошедшем, «но информация уже просочилась в СМИ и блоги».

После пожара Шаргунов обратился в правоохранительные органы.

Ранее, 20 апреля, Госдума в первом чтении одобрила законопроект о разрешении сноса пятиэтажек в Москве. Против него проголосовали лишь четыре депутата, один воздержался. Сергей Шаргунов был одним из проголосовавших против.

Теги:
, , , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Названы победители историко-литературной премии «Александр Невский» 2016 года
Названы победители историко-литературной премии «Александр Невский» 2016 года
Новостная служба "Православие и мир"

Книга главного редактора «Правмира» Анны Даниловой получила специальную премию «На службе Отечеству»

Сергей Шаргунов: Будешь по-настоящему уметь читать – без работы не останешься
Сергей Шаргунов: Будешь по-настоящему уметь читать – без работы не останешься
Анна Данилова

О едином списке литературы, экшне в «Капитанской дочке» и фундаментальном образовании как залоге успеха

Писатели «причиняют добро» на заказ
Писатели «причиняют добро» на заказ
Мария Хорькова

Большинство просило авторов написать поздравления детям, бабушкам или мамам

Благотворительный фонд
Поможем Вадиму получить второй шанс
Поможем Вадиму получить второй шанс
27% собрано / 437425 руб. осталось
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
69% собрано / 83300 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Компания SPLAT и Фонд Хабенского провели благотворительную акцию «УлыбаюсьПомогаю»
Новостная служба "Православие и мир"

За каждое фото или видео с улыбкой и хештегом акции компания перечисляла в фонд 10 рублей

"
Амвон XVI века выставили в Русском музее
Новостная служба "Православие и мир"

Выставка «Искусство Великого Новгорода эпохи святителя Макария» открылась в Петербурге

"
15-летний подросток спас дошкольника в Нижегородской области
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел в селе Туртапка городского округа Выкса

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Алексий Уминский: Зачем современному человеку Церковь
Редакция портала "Православие и мир"

И кто наполняет ее – Бог Живой или полуживые люди

Ему дали 10 лет без права переписки, а потом расстреляли
Анна Бессарабова

Три школьницы о том, как открывали прошлое своей страны

Академик Владимир Захаров: Наука не задает себе вопрос, зачем существует человечество
Наталия Демина

Ученый и поэт о доказательстве существования Бога

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба24,278

Ксения Волянская18,338

Элиса Бьелетич14,325

Марина Солотова11,479

Елена Кучеренко9,965

Сергей Худиев9,293

Дарья Рощеня8,804

Анна Бессарабова6,283

Редакция портала "Православие и мир"5,609

Ксения Алешина3,140

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть