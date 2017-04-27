Сергей Шаргунов сообщил о поджоге своей квартиры

27 апреля. ПРАВМИР. Неизвестные подожгли квартиру депутата Государственной думы, писателя Сергея Шаргунова.

Как сообщил сам Шаргунов в своем Facebook, квартиру подожгли 21 апреля, на следующий день после того, как он в Госдуме проголосовал против законопроекта о реновации.

По словам депутата, пожар начался на балконе на седьмом этаже. «Возможно, разбили стекло и что-то закинули», – предположил он. Находившемуся в квартире отцу Шаргунова удалось спастись.

«Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты», – рассказал депутат. Он добавил, что не собирался нигде говорить о произошедшем, «но информация уже просочилась в СМИ и блоги».

После пожара Шаргунов обратился в правоохранительные органы.

Ранее, 20 апреля, Госдума в первом чтении одобрила законопроект о разрешении сноса пятиэтажек в Москве. Против него проголосовали лишь четыре депутата, один воздержался. Сергей Шаргунов был одним из проголосовавших против.