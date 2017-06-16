Следователи проверят экспертов, которые признали сбитого машиной ребенка пьяным

16 июня. ПРАВМИР. Следователи в Московской области досконально разберутся в объективности полицейского расследования гибели ребенка в Балашихе под колесами автомобиля, управляемого местной жительницей, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту», – цитирует Петренко Интерфакс.

Кроме этого, отметила она, будут проверены действия экспертов «и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребенка».

Накануне пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что женщина-водитель, насмерть сбившая шестилетнего мальчика, якобы находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, отпущена под подписку о невыезде.

По версии полиции, 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе женщина сбила шестилетнего мальчика, он погиб. В МВД отмечают, что по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщине предъявлено обвинение.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос об эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.

Позднее сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию вокруг этого инцидента. «Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?» – сказала Мизулина.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в профильные ведомства по делу о ДТП в Балашихе.

«Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии в тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы», — цитирует РИА Новости слова Кузнецовой.