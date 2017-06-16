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Следователи проверят экспертов, которые признали сбитого машиной ребенка пьяным

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16 июня. ПРАВМИР. Следователи в Московской области досконально разберутся в объективности полицейского расследования гибели ребенка в Балашихе под колесами автомобиля, управляемого местной жительницей, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Следователи проверят экспертов, которые признали сбитого машиной ребенка пьяным

«Следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту», – цитирует Петренко Интерфакс.

Кроме этого, отметила она, будут проверены действия экспертов «и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребенка».

Накануне пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что женщина-водитель, насмерть сбившая шестилетнего мальчика, якобы находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, отпущена под подписку о невыезде.

По версии полиции, 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе женщина сбила шестилетнего мальчика, он погиб. В МВД отмечают, что по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщине предъявлено обвинение.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос об эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.

Позднее сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию вокруг этого инцидента. «Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?» – сказала Мизулина.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в профильные ведомства по делу о ДТП в Балашихе.

«Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии в тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы», — цитирует РИА Новости слова Кузнецовой.

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