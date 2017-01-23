СК проводит проверку инцидента в Красноярске, где водитель не пропускал скорую помощь

23 января. ПРАВМИР. Следственные органы проводят проверку инцидента с машиной скорой помощи в Красноярске, которую отказался пропускать водитель легкового автомобиля.

«В ряде СМИ города Красноярска размещена информация о том, что в одном из дворов, расположенном в Кировском районе города Красноярска, водитель легкового автомобиля перегородил дорогу машине скорой помощи и отказывался освободить проезд. Врачи в это время направлялись на вызов к больному. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 23 января во дворе жилого дома по улице Гастелло. Водитель легкового автомобиля пропустил скорую помощь лишь после угрозы вызвать полицию.