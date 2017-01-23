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СК проводит проверку инцидента в Красноярске, где водитель не пропускал скорую помощь

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23 января. ПРАВМИР. Следственные органы проводят проверку инцидента с машиной скорой помощи в Красноярске, которую отказался пропускать водитель легкового автомобиля.
СК проводит проверку инцидента в Красноярске, где водитель не пропускал скорую помощь

«В ряде СМИ города Красноярска размещена информация о том, что в одном из дворов, расположенном в Кировском районе города Красноярска, водитель легкового автомобиля перегородил дорогу машине скорой помощи и отказывался освободить проезд. Врачи в это время направлялись на вызов к больному. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 23 января во дворе жилого дома по улице Гастелло. Водитель легкового автомобиля пропустил скорую помощь лишь после угрозы вызвать полицию.

Ранее сообщалось об инциденте со скорой помощью в Петропавловске-Камчатском. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила скорую на экстренный вызов, перегородив проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате 21-летний пациент, к которому торопились медики, скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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