СК проводит проверку инцидента в Красноярске, где водитель не пропускал скорую помощь

«В ряде СМИ города Красноярска размещена информация о том, что в одном из дворов, расположенном в Кировском районе города Красноярска, водитель легкового автомобиля перегородил дорогу машине скорой помощи и отказывался освободить проезд. Врачи в это время направлялись на вызов к больному. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.
Инцидент произошел в ночь на 23 января во дворе жилого дома по улице Гастелло. Водитель легкового автомобиля пропустил скорую помощь лишь после угрозы вызвать полицию.
Ранее сообщалось об инциденте со скорой помощью в Петропавловске-Камчатском. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила скорую на экстренный вызов, перегородив проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате 21-летний пациент, к которому торопились медики, скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».