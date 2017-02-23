Скончался актер Алексей Петренко

23 февраля. ПРАВМИР. Актер Алексей Петренко скоропостижно скончался 22 февраля.

Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

Сменил несколько театров. С 1978 года играл в МХАТе. С 1991 года был штатным актером Киностудии им. М. Горького. 26 июля 2010 года вошел в Патриарший совет по культуре.

Алексей Петренко исполнил роль летчика Строганова в драме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», сыграл Подколесина в «Женитьбе» Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить». В «Жестоком романсе» Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в «Узнике замка Иф» он сыграл аббата Фриа. Алексей Петренко не раз появлялся на экране в образе исторических личностей: в «Пирах Валтасара» он исполнил роль Сталина, а в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе» — роль Артура Конан Дойля. Фильмография Алексея Васильевича насчитывает около 80 картин.

Был трижды женат. Во втором браке воспитывал пасынка Михаила Кожухова, ставшего впоследствии известным журналистом.