Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай

4 сентября. ПРАВМИР. В ночь с 3 на 4 сентября на 52-м году жизни скончался генеральный директор кировского федерального научно-производственного медицинского центра «Росплазма» Станислав Тхай.

На сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) опубликован официальный некролог.

«Умер Станислав Тхай. Спасибо ему за поддержку и помощь нашим детям. Грустно. Светлая память», – пишет в Facebook директор Благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.

«Сегодня не стало очень яркого и очень редкого человека… Он оставил светлый след в моей жизни и, я уверена, в жизни многих людей», – вспоминает Людмила Черпинская.

О причинах смерти Станислава рассказал Александр Ким: «

Станислав Валерьевич Тхай родился 29 мая 1966 года в п. Двуреченске Свердловской области. В 1988 году окончил Уральский политехнический институт, в 2006 году – Высшую школу экономики.

В 1992-1994 гг. был заместителем руководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ в Свердловской и Тюменской областях. С 1994 по 1997 гг. работал в Министерстве по делам национальностей и региональной политики РФ. Длительное время был председателем национально-культурной автономии корейцев Екатеринбурга, членом Национального совета федеральной национально-культурной автономии российских корейцев. В декабре 2007 г. был назначен почетным консулом Республики Корея в Екатеринбурге.

С 2010 года возглавлял ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России, а с 2012 года – Центр крови ФМБА России. За время своей работы сумел обеспечить выполнение государственного задания по крупномасштабной заготовке сырья для обеспечения производства жизненно необходимых препаратов крови, полностью соответствующих всем мировым стандартам по качеству и безопасности.

Во вверенных ему учреждениях была сформирована материальная база, отвечающая мировым стандартам. Под непосредственным руководством Станислава Тхая была создана и успешно функционирует крупнейшая в нашей стране база потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток, что позволило с 2013 года начать процесс поэтапного самообеспечения ведущих гематологических клиник России отечественным донорским материалом.

В Испытательной лаборатории, входящей в единый лабораторно-исследовательский комплекс ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России, на постоянной основе реализованы уникальные методики по исследованию качества и состава лекарственных препаратов для обеспечения нужд спорта высоких достижений и сборных команд РФ.