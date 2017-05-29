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Специальная комиссия будет создана для решения конфликтов между музеями и Церковью

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29 мая. ПРАВМИР. Двусторонняя церковно-музейная комиссия будет создана для разрешения спорных ситуаций, возникающих между музеями и Церковью.
Специальная комиссия будет создана для решения конфликтов между музеями и Церковью

Первое заседание комиссии состоится в ближайшее время, она будет собираться при необходимости разрешить ту или иную ситуацию, сообщает ТАСС со ссылкой на викария патриарха Московского и всея Руси, епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова).

Руководить комиссией будет епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин. Со стороны Церкви в комиссию войдет епископ Тихон, музейное сообщество будет представлять директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что существуют, как положительные примеры взаимодействия Церкви и музеев (например, Новодевичий и Соловецкий монастыри), так и спорные – Исаакиевский собор.

По мнению Мединского, необходимо установить и поддерживать постоянный диалог между церковью и музейным сообществом.

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