Специальная комиссия будет создана для решения конфликтов между музеями и Церковью

29 мая. ПРАВМИР. Двусторонняя церковно-музейная комиссия будет создана для разрешения спорных ситуаций, возникающих между музеями и Церковью.

Первое заседание комиссии состоится в ближайшее время, она будет собираться при необходимости разрешить ту или иную ситуацию, сообщает ТАСС со ссылкой на викария патриарха Московского и всея Руси, епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова).

Руководить комиссией будет епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин. Со стороны Церкви в комиссию войдет епископ Тихон, музейное сообщество будет представлять директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что существуют, как положительные примеры взаимодействия Церкви и музеев (например, Новодевичий и Соловецкий монастыри), так и спорные – Исаакиевский собор.

По мнению Мединского, необходимо установить и поддерживать постоянный диалог между церковью и музейным сообществом.