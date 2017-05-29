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Старший лейтенант ФСИН спас трех человек из частного дома в Брянской области

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29 мая. ПРАВМИР. Старший лейтенант Федеральной службы исполнения наказаний Илья Коломиец спас трех жителей частного дома в Брянской области.
Старший лейтенант ФСИН спас трех человек из частного дома в Брянской области

Пожар произошел в доме, расположенном недалеко от исправительной колонии номер шесть УФСИН России по Брянской области.

«Сотрудник уголовно-исполнительной системы до прибытия пожарных подразделений вынес из горящего дома, находившегося без сознания 80-летнего старика, а также эвакуировал из объятого пламенем строения женщину и малолетнего ребенка. В доме произошло возгорание бытового газа», – говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального УФСИН.

Коломиец 16 мая патрулировал территорию возле исправительной колонии, когда услышал характерный хлопок и заметил дым со стороны жилого дома, расположенного недалеко от учреждения.

Бросившись на помощь и войдя в дом, он увидел находившегося без сознания старика. Илья Коломиец вынес его из полыхающего строения, после чего вывел в безопасную зону женщину и малолетнего ребенка, которые из-за дыма не могли эвакуироваться самостоятельно.

Сам Коломиец получил ожоги кистей рук второй степени.

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