Суд отклонил третий иск о передаче Исаакиевского собора Церкви

Это был третий иск со стороны противников передачи собора Церкви к комитету имущественных отношений, сообщает Фонтанка.ру.
17 марта судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение об отказе в приеме административного искового заявления, которое подписали 32 человека.
Накануне, 16 марта, судья Матусяк прекратила дело по иску четырех петербуржцев об оспаривании распоряжения КИО о плане мероприятий по передаче собора церкви.
Судья сослалась на правовую оценку Городского суда, который посчитал, что распоряжение не нарушает права горожан и не является решением о передаче собора Церкви.