Суд отклонил третий иск о передаче Исаакиевского собора Церкви

17 марта. ПРАВМИР. Смольнинский суд Петербурга отказался рассматривать новый иск петербуржцев о признании мероприятий по передаче Исаакиевского собора Церкви незаконными.

Это был третий иск со стороны противников передачи собора Церкви к комитету имущественных отношений, сообщает Фонтанка.ру.

17 марта судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение об отказе в приеме административного искового заявления, которое подписали 32 человека.

Накануне, 16 марта, судья Матусяк прекратила дело по иску четырех петербуржцев об оспаривании распоряжения КИО о плане мероприятий по передаче собора церкви.

Судья сослалась на правовую оценку Городского суда, который посчитал, что распоряжение не нарушает права горожан и не является решением о передаче собора Церкви.