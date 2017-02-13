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Суд прекратил производство по иску семьи Дель

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13 февраля. ПРАВМИР. Зеленоградский суд Москвы прекратил производство по иску Михаила и Светланы Дель, требовавших вернуть изъятых у них органами опеки приемных детей.
Суд прекратил производство по иску семьи Дель

«Светлана Дель передала сегодня заявление об отказе от иска. Нам ничего не оставалось делать, как передать эту просьбу суду, а ему ее удовлетворить», – цитирует ТАСС адвоката семьи Ивана Павлова.

Он добавил, что изъятые дети продолжают оставаться в приюте, а семья Дель будет добиваться возвращения детей, но внесудебными методами.

«Я надеюсь, что урегулирование этого спора перейдет во внесудебное русло, но на данный момент не могу комментировать наши следующие шаги», – заявил он.

8 февраля стало известно, что семья Дель отказалась от иска по признанию изъятия детей незаконным.

В начале января 2017 года из приемной семьи Дель были изъяты 10 детей после того, как воспитательница детского сада пожаловалась в органы опеки на синяки на теле мальчика.

В отношении отца было возбуждено два уголовных дела — по статье «побои» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отец обвинения в свой адрес отрицает.

Двое детей вернулись в семью.

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