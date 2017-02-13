Суд прекратил производство по иску семьи Дель

13 февраля. ПРАВМИР. Зеленоградский суд Москвы прекратил производство по иску Михаила и Светланы Дель, требовавших вернуть изъятых у них органами опеки приемных детей.

«Светлана Дель передала сегодня заявление об отказе от иска. Нам ничего не оставалось делать, как передать эту просьбу суду, а ему ее удовлетворить», – цитирует ТАСС адвоката семьи Ивана Павлова.

Он добавил, что изъятые дети продолжают оставаться в приюте, а семья Дель будет добиваться возвращения детей, но внесудебными методами.

«Я надеюсь, что урегулирование этого спора перейдет во внесудебное русло, но на данный момент не могу комментировать наши следующие шаги», – заявил он.

8 февраля стало известно, что семья Дель отказалась от иска по признанию изъятия детей незаконным.

В начале января 2017 года из приемной семьи Дель были изъяты 10 детей после того, как воспитательница детского сада пожаловалась в органы опеки на синяки на теле мальчика.

В отношении отца было возбуждено два уголовных дела — по статье «побои» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отец обвинения в свой адрес отрицает.

Двое детей вернулись в семью.