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Свердловское МЧС наградит мужчину, спасшего рыбака из ледяной воды

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17 ноября. ПРАВМИР. МЧС Свердловской области вручит ведомственную награду Александру Лозовому, спасшему рыбака из ледяной воды.
Свердловское МЧС наградит мужчину, спасшего рыбака из ледяной воды
Фото: tvc.ru

Екатеринбургский рыбак провалился под лед водоема у гостиничного комплекса «Рамада» в 30 метрах от берега. Сотрудник  гостиницы Александр Лозовой, ставший очевидцем случившегося, остановил проезжающий мимо автомобиль и вместе с его водителем попытался вытянуть пострадавшего веревкой. Однако из-за переохлаждения мужчина не мог ухватиться за спасительный конец, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Тогда Александр обвязал себя веревкой, вошел в воду и вытащил рыбака на берег.

«Именно решимость и смелость сотрудника «Рамады» спасла человеку жизнь, ведь каждая минута пребывания в холодной воде очень опасна для человека не только возможностью утопления, но и переохлаждением организма», – отметил начальник поисково-спасательного подразделения УРПСО Дмитрий Куянов.

Помощь пострадавшему на берегу оказали подоспевшие спасатели. Александр Лозовой во время спасения человека поранил руку.

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