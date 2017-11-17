Свердловское МЧС наградит мужчину, спасшего рыбака из ледяной воды

Екатеринбургский рыбак провалился под лед водоема у гостиничного комплекса «Рамада» в 30 метрах от берега. Сотрудник гостиницы Александр Лозовой, ставший очевидцем случившегося, остановил проезжающий мимо автомобиль и вместе с его водителем попытался вытянуть пострадавшего веревкой. Однако из-за переохлаждения мужчина не мог ухватиться за спасительный конец, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Тогда Александр обвязал себя веревкой, вошел в воду и вытащил рыбака на берег.
«Именно решимость и смелость сотрудника «Рамады» спасла человеку жизнь, ведь каждая минута пребывания в холодной воде очень опасна для человека не только возможностью утопления, но и переохлаждением организма», – отметил начальник поисково-спасательного подразделения УРПСО Дмитрий Куянов.
Помощь пострадавшему на берегу оказали подоспевшие спасатели. Александр Лозовой во время спасения человека поранил руку.