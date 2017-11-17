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Священники из Волгограда приютят отбившегося от стаи фламинго

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17 ноября. ПРАВМИР. Отбившегося от стаи фламинго перевезут в фазанарий Свято-Духова монастыря в Волгоградской области, где о нем позаботится священник-орнитолог.
Священники из Волгограда приютят отбившегося от стаи фламинго
Фото: pixabay.com

Нетипичную для данного региона птицу на берегу реки Торгун  почти три недели назад обнаружили жители поселка Красный октябрь Палласовского района. Специальная комиссия комитета природных ресурсов и экологии по Волгоградской области приняла решение отловить фламинго, так как он мог замерзнуть, сообщил сайт V1.ru.

Птица будет перевезена в фазанарий Свято-Духова монастыря, где уже обитают около 30 видов птиц. За пернатых там отвечает священник отец Василиск.

« У фламинго, видимо, «сбился навигатор». Такое у птиц случается не редко. Скорее всего, птица прилетела из Казахстана, отбившись от стаи. В этой республике есть два озера, где обитают фламинго. Не исключено, что фламинго присоединился к стае лебедей, которые осели здесь в речке Торгун», — рассказал отец Василиск.

По словам священника-орнитолога, птица находится  в хорошем состоянии, она ест и ночью «стоит на одной ноге, что является хорошим знаком и говорит о хорошем ее состоянии».

Отец Василис организовал фазанарий на территории Свято-Духова монастыря в 2005 году. Священник увлекался птицами с детства. В школе он посещал кружок юного натуралиста, потом поступил на биологический факультет педуниверситета, а во время учёбы в Московской семинарии посещал в МГУ лекции Николая Дроздова.

В фазанарии содержится более ста птиц, представляющий около 40 различных видов. Священник не только заботится о постоянно живущих в зоосаде обитателях, но и принимает найденных раненых птиц. Отец Василиск выхаживает их и отпускает на волю.

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