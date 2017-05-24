Такими действиями украинское правительство искажает традицию Православной Церкви

24 мая. ПРАВМИР. Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II в связи с подготовкой рассмотрения Верховной Радой Украины законопроектов, направленных против Украинской Православной Церкви, в послании Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу назвал планируемые изменения законодательства действиями, попирающими права человека и препятствующими религиозной свободе.

Письмо стало ответом на обращение Святейшего Патриарха Кирилла, направившего 17 мая послания главам государств «Нормандской четверки», Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН и генеральному секретарю Всемирного совета церквей.

Копию своего письма Блаженнейший Патриарх Феодор направил Главе Римско-Католической Церкви, представителям европейских и международных организаций и Президенту Украины.

В послании говорится:

Блаженнейший и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, о Христе Боге весьма возлюбленный и желанный собрат и сослужитель нашей Мерности. Ваше почтенное Святейшество братски о Господе лобызая, мы с превеликим удовольствием приветствуем.

Мы прочитали письмо Вашего почтенного Блаженства № 01/2607 от 16 мая 2017 года, где Вы сообщаете нам о действиях и законодательных инициативах украинского правительства, которые во многом направлены против Украинской Православной Церкви.

Известно, что с момента возникновения национальных государств и развития национального движения на нашем Православном Востоке Православная Церковь стала «яблоком раздора» среди государств, и некоторые политические круги в угоду политическим и государственным интересам пытались ей манипулировать, что причиняло Православной Церкви страдания и делало ее чуждой собственной миссии.

Но сегодня благодаря развитию и обеспечению основных свобод на международном уровне, в частности в Европе, в рамках защиты и полноценного законодательного оформления высшего блага ― религиозной свободы для любой религиозной общины возникла новая эпоха, когда свои вопросы эта община может решать без вмешательства извне.

Мы считаем немыслимым, да к тому же в одной из европейских стран, чтобы государство подобным образом и в таких масштабах насильственно вмешивалось в дела Православной Церкви, искусственно порождая непреодолимые препятствия, которые таким образом подрывают межрелигиозное согласие.

Данное действие украинского правительства, когда оно под видом законности пытается манипулировать Православной Церковью и подчинить ее государственным и политическим интересам, грубо нарушает законодательно закрепленный и за много лет устоявшийся принцип религиозной свободы. Это действие также противоречит Европейской конвенции по правам человека и нарушает большинство ее положений. Не может государство по своему произволу принимать законы о Церкви без участия самой Церкви, к тому же в той стране, которая утверждает, что уважает европейские ценности и изо всех сил желает еще теснее связать себя с главными европейскими институтами.

Руководство Украины должно занять нейтральную позицию, а не идти на поводу у безответственных националистических кругов, ведя себя так, как не подобает подлинно европейскому государству.

Подобный неприемлемый факт государственного влияния и вмешательства государства во внутренние вопросы православных общин подрывает принцип мирного сосуществования православных верующих в украинском государстве и ведет к развитию религиозного конфликта, который отравит и сведет на нет принципы мирного сосуществования.

Такими действиями украинское правительство искажает традицию Православной Церкви на Украине и способствует формированию у членов Православной Церкви подозрительности и главным образом ненависти и вражды. По сути, таким образом оно удаляется от основополагающего принципа разрешения проблем ― диалога, который всегда способствовал нормальному решению накопившихся проблем Православия на Украине.

Блаженнейший и Святейший собрат,

Начертав эти несколько строк, я ясно и решительно заявляю, что как мы лично, так и вся Александрийская Церковь всей душой и все вместе ― с Вами и с Московским Патриархатом, а также с Украинской Православной Церковью в борьбе за сохранение нерушимых привилегий Православных общин Украины, неизменно стоя за неподлежащий обсуждению принцип религиозной свободы вне всякого государственного вмешательства.

Законодательные изменения, предпринимаемые украинским государством, мы осуждаем как недопустимые и вызывающие, как действие, попирающее права человека, препятствующее религиозной свободе и как непозволительное вмешательство светской власти во внутренние вопросы Православной Церкви.

Желал бы сообщить Вам, что копию этого своего письма протеста я направлю Святейшему Папе Римскому Франциску, соответствующим представителям европейских и международных организаций и Его Превосходительству Президенту Украины.

Засим, от всего сердца желая, чтобы Устроитель Церкви Господь даровал Вам здравие и силы в выполнении Ваших первосвятительских обязанностей на благо Вашей Святейшей Церкви, мы с любовью о Господе и особым почтением пребываем.

Вашего почтенного Святейшества любящий о Христе собрат