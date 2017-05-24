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Такими действиями украинское правительство искажает традицию Православной Церкви

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24 мая. ПРАВМИР. Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II в связи с подготовкой рассмотрения Верховной Радой Украины законопроектов, направленных против Украинской Православной Церкви, в послании Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу назвал планируемые изменения законодательства действиями, попирающими права человека и препятствующими религиозной свободе.
Такими действиями украинское правительство искажает традицию Православной Церкви

Письмо стало ответом на обращение Святейшего Патриарха Кирилла, направившего 17 мая послания главам государств «Нормандской четверки», Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН и генеральному секретарю Всемирного совета церквей.

Копию своего письма Блаженнейший Патриарх Феодор направил Главе Римско-Католической Церкви, представителям европейских и международных организаций и Президенту Украины.

В послании говорится:

Блаженнейший и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, о Христе Боге весьма возлюбленный и желанный собрат и сослужитель нашей Мерности. Ваше почтенное Святейшество братски о Господе лобызая, мы с превеликим удовольствием приветствуем.

Мы прочитали письмо Вашего почтенного Блаженства № 01/2607 от 16 мая 2017 года, где Вы сообщаете нам о действиях и законодательных инициативах украинского правительства, которые во многом направлены против Украинской Православной Церкви.

Известно, что с момента возникновения национальных государств и развития национального движения на нашем Православном Востоке Православная Церковь стала «яблоком раздора» среди государств, и некоторые политические круги в угоду политическим и государственным интересам пытались ей манипулировать, что причиняло Православной Церкви страдания и делало ее чуждой собственной миссии.

Но сегодня благодаря развитию и обеспечению основных свобод на международном уровне, в частности в Европе, в рамках защиты и полноценного законодательного оформления высшего блага ― религиозной свободы для любой религиозной общины возникла новая эпоха, когда свои вопросы эта община может решать без вмешательства извне.

Мы считаем немыслимым, да к тому же в одной из европейских стран, чтобы государство подобным образом и в таких масштабах насильственно вмешивалось в дела Православной Церкви, искусственно порождая непреодолимые препятствия, которые таким образом подрывают межрелигиозное согласие.

Данное действие украинского правительства, когда оно под видом законности пытается манипулировать Православной Церковью и подчинить ее государственным и политическим интересам, грубо нарушает законодательно закрепленный и за много лет устоявшийся принцип религиозной свободы. Это действие также противоречит Европейской конвенции по правам человека и нарушает большинство ее положений. Не может государство по своему произволу принимать законы о Церкви без участия самой Церкви, к тому же в той стране, которая утверждает, что уважает европейские ценности и изо всех сил желает еще теснее связать себя с главными европейскими институтами.

Руководство Украины должно занять нейтральную позицию, а не идти на поводу у безответственных националистических кругов, ведя себя так, как не подобает подлинно европейскому государству.

Подобный неприемлемый факт государственного влияния и вмешательства государства во внутренние вопросы православных общин подрывает принцип мирного сосуществования православных верующих в украинском государстве и ведет к развитию религиозного конфликта, который отравит и сведет на нет принципы мирного сосуществования.

Такими действиями украинское правительство искажает традицию Православной Церкви на Украине и способствует формированию у членов Православной Церкви подозрительности и главным образом ненависти и вражды. По сути, таким образом оно удаляется от основополагающего принципа разрешения проблем ― диалога, который всегда способствовал нормальному решению накопившихся проблем Православия на Украине.

Блаженнейший и Святейший собрат,

Начертав эти несколько строк, я ясно и решительно заявляю, что как мы лично, так и вся Александрийская Церковь всей душой и все вместе ― с Вами и с Московским Патриархатом, а также с Украинской Православной Церковью в борьбе за сохранение нерушимых привилегий Православных общин Украины, неизменно стоя за неподлежащий обсуждению принцип религиозной свободы вне всякого государственного вмешательства.

Законодательные изменения, предпринимаемые украинским государством, мы осуждаем как недопустимые и вызывающие, как действие, попирающее права человека, препятствующее религиозной свободе и как непозволительное вмешательство светской власти во внутренние вопросы Православной Церкви.

Желал бы сообщить Вам, что копию этого своего письма протеста я направлю Святейшему Папе Римскому Франциску, соответствующим представителям европейских и международных организаций и Его Превосходительству Президенту Украины.

Засим, от всего сердца желая, чтобы Устроитель Церкви Господь даровал Вам здравие и силы в выполнении Ваших первосвятительских обязанностей на благо Вашей Святейшей Церкви, мы с любовью о Господе и особым почтением пребываем.

Вашего почтенного Святейшества любящий о Христе собрат

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