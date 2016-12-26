Три фильма о докторе Лизе (видео)
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Борису Буряченко было 24 года
Фонд «Справедливая помощь» помог в сборе средств на оснащение учреждения
Она спасала многие жизни. Детские жизни. А свою не уберегла