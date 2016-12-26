Эти кадры уже стали историей. Елизавета Глинка, доктор Лиза. Возможно когда-нибудь о ней снимут художественный фильм. А пока посмотрите документальные.

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<div style="border:1px solid #d3d3d3; padding:12px 15px;background-color:#F6F6F6; font-family:Verdana, sans-serif;"> <a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru" title="Православие и мир" style="float: right; display: block; border-bottom:0; padding-left: 10px; padding-bottom: 5px; text-decoration:none;" > <img border="0" src="http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/pravmir-static-files/pravmir-logo-get-code.png" alt="Православие и мир" title="Православие и мир" style="border:0" /> </a> <a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/tri-filma-o-doktore-lize-video/" style="text-decoration:none; border-bottom:0;"> <img style="float: left; margin:0 20px 10px 0; " src="http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/12/10299943_10152483380800809_8547818573424041673_n-168x112.jpg" alt="Три фильма о докторе Лизе (видео)" /> </a> <p style="font-size:12px;"><a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/tri-filma-o-doktore-lize-video/"><strong style="font-size:20px; font-weight:bold;">Три фильма о докторе Лизе (видео)</strong></a></p> <p style="font-size:12px;"><a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/tri-filma-o-doktore-lize-video/">Редакция портала "Православие и мир"</a></p> <p style="font-size:12px;"><a target="_blank" href="http://www.pravmir.ru/tri-filma-o-doktore-lize-video/">Эти кадры уже стали историей</a></p> <div style="clear: both;"></div></div>