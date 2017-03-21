Церковь чтит память преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского

21 марта. ПРАВМИР. Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке во время иконоборческой ереси. После смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара на престол вступил император Константин VI.

Произошла и смена Патриархов: святой Патриарх Павел (память 30 августа), будучи не в силах управлять паствой при сильно распространившемся иконоборчестве, добровольно оставил кафедру. На его место был избран святой Тарасий (память 25 февраля) — в то время первый царский советник. По настоянию нового Патриарха был созван VII Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь. Для Православия наступили относительно мирные времена. Монастыри вновь стали пополняться насельниками.

Святой Феофилакт, преданный ученик святого Тарасия, по благословению Патриарха вместе со святым Михаилом (память 23 мая) удалился в монастырь на берег Черного моря. Ревностные подвижники своими богоугодными трудами и сосредоточенным молитвенным подвигом получили от Бога дар чудотворения. По их молитвам во время сильной засухи, когда жнецы на поле изнемогали от жажды, пустой сосуд стал источать столько воды, что ее хватало на целый день.

После нескольких лет пребывания в монастыре они оба были посвящены Патриархом Тарасием в епископский сан — святой Михаил был поставлен епископом Синадским, а святой Феофилакт — епископом Никомидийским.

Возглавляя Никомидийскую Церковь, святой Феофилакт неустанно заботился о вверенной ему пастве. Он строил храмы, больницы, странноприимные дома, щедро раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных, сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны. Когда императорский трон занял иконоборец Лев V Армянин, страшная ересь вспыхнула с новой силой.

На императора-иконоборца не смог повлиять и преемник святого патриарха Тарасия — святой Никифор, который совместно с епископами тщетно убеждал правителя не нарушать церковного мира. Присутствовавший на переговорах императора с патриархом святой Феофилакт, обличая еретиков, предсказал Льву Армянину скорую гибель. За смелое пророчество святитель был отправлен в ссылку в крепость Стровиль (в Малой Азии). Здесь он томился тридцать лет до самой кончины, последовавшей около 845 года.

После восстановления иконопочитания в 847 году, при императрице святой Феодоре и сыне ее Михаиле, святые мощи епископа Феофилакта были перенесены в Никомидию.