Церковь чтит память Святителя Евтихия

19 апреля. ПРАВМИР. Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился в селении, носившем название «Божественное», во Фригийской области.

Его отец, Александр, был воином, а мать, Синесия, была дочерью священника августопольской церкви Исихия. Святой Евтихий получил первоначальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника. Однажды во время детской игры мальчик написал свое имя с титулом Патриарха и этим как бы предуказал свое будущее служение. В возрасте 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования.

Юноша преуспел в изучении наук и понял, что человеческая мудрость – ничто пред учением Божественного Откровения. Он решил посвятить себя иноческой жизни. Святой Евтихий удалился в один из амасийских монастырей и принял в нем Ангельский чин. За свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол.

Когда при святом благоверном царе Юстиниане (527-565) готовился созыв V Вселенского Собора, митрополит Амасийский был болен и отправил вместо себя святого Евтихия. В Константинополе престарелый Патриарх святой Мина (536-552, память 25 августа) увидел блаженного Евтихия и предсказал, что он будет после него Патриархом. После смерти святого Патриарха Мины апостол Петр явился в видении императору Юстиниану и, указав рукой на Евтихия, сказал: «Пусть он будет поставлен вам епископом».

В начале патриаршего служения святого Евтихия был созван V Вселенский Собор (553), на котором отцы осудили возникшие ереси и предали их анафеме. Однако через несколько лет в Церкви возникла новая ересь, автортодокетов, то есть “нетленномнителей”, которые учили, что плоть Христова прежде Крестной смерти и Воскресения была нетленной и не испытывала страданий.

Святой Евтихий смело изобличил эту ересь, но император Юстиниан, сам склонившийся к ней, обрушил свой гнев на святителя. По приказу императора воины схватили святителя в храме, сорвали с него патриаршее облачение и отправили в ссылку в Амасийский монастырь (в 565 году).

Святитель кротко переносил изгнание, пребывал в монастыре в посте и молитве и совершил много чудес и исцелений.

Так, по его молитве у жены благочестивого мужа, Андрогина, прежде рождавшей на свет только мертвых младенцев, родились и достигли зрелого возраста два сына. Два глухонемых отрока получили дар речи; два ребенка, тяжело болевшие, выздоровели. Святитель исцелил раковую болезнь на руке художника. Другого художника святитель исцелил, помазав его больную руку елеем и сотворив над ней крестное знамение. Святитель исцелил не только телесные, но и душевные болезни: изгнал из отроковицы беса, не допускавшего ее ко Святому Причащению; изгнал беса из юноши, убежавшего из монастыря (после этого юноша вернулся в свою обитель); исцелил прокаженного-пьяницу, который, очистившись от проказы, перестал пить.

Во время нападения персов на Амасию и всеобщего разорения жителей по указанию святителя из монастырских житниц давали зерно голодающим, причем запасы зерна в обители по его молитвам не оскудевали.

Святитель Евтихий получил от Бога дар пророчества; так, он указал имена двух императоров-преемников Юстиниана – Иустина (565-578) и Тиверия (578-582).

После смерти святого патриарха Иоанна Схоластика святой Евтихий в 577 году вернулся на кафедру из 12-летнего изгнания и снова стал мудро управлять своей паствой.

Через четыре с половиной года после возвращения на патриарший престол святитель Евтихий в Фомино воскресенье 582 года собрал весь клир, преподал благословение и с миром отошел ко Господу.