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Церковь чтит память святого мученика Ермия

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13 июня. ПРАВМИР. Святой мученик Ермий пострадал за Христа в городе Команы во время гонений при императоре Антонине Пии (138-161).
Церковь чтит память святого мученика Ермия

Правитель Севастиан, прибывший в Каппадокию для исполнения приказа о преследовании христиан, предложил святому принести жертву языческим богам, обещая за это почести и милость императора.

Но убеленный сединами воин мужественно исповедал свою веру во Христа. После долгих уговоров правитель повелел мучить святого. Его били по лицу так, что содрали с лица кожу, а потом бросили в раскаленную печь.

Когда через три дня печь открыли, мученик Ермий вышел из нее невредимым. Правитель Севастиан приказал волхву отравить святого Ермия ядом. Отравленное питье не принесло святому никакого вреда. Так же и второй кубок с сильнейшим ядом не умертвил мученика.

Волхв уверовал, принес покаяние Христу Спасителю и был немедленно обезглавлен, крестившись собственной кровью и восприняв мученический венец. А святой Ермий был предан еще более жестоким мукам: из него вытягивали жилы, бросали в кипящее олово, выкололи глаза, но он смиренно благодарил Господа Иисуса Христа. Потом мученика Ермия повесили головой вниз.

Три дня висел он в таком положении. Люди, посланные правителем удостовериться в смерти мученика, нашли его живым. Пораженные чудом, они ослепли от ужаса и начали взывать к святому, чтобы он помог им. Святой мученик велел подойти ослепшим к нему, возложил на них руки и исцелил Именем Иисуса Христа.

В ярости правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но страстотерпец по-прежнему оставался живым. Тогда обезумевший Севастиан собственноручно отрезал ему голову ножом. Христиане тайно погребли тело мученика Ермия, от святых мощей которого подавались многочисленные исцеления.

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