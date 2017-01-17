Церковь празднует Собор 70-ти святых апостолов

17 января. ПРАВМИР. Сегодня православные празднуют Собор 70-ти святых апостолов.

Собор семидесяти святых апостолов установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из них и тем самым предотвратить разногласия в их почитании. Они были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной. Каждый из семидесяти апостолов имеет также и отдельные дни памяти.

Большинства имен апостолов от семидесяти нет в Новом Завете – они известны из Священного Предания. Исключением являются имена первых семи диаконов, избранных двенадцатью апостолами (Деян. 6:1-6), и имена апостолов от семидесяти, которые указаны в апостольских посланиях. Однако их нигде прямо не называют апостолами.

Евангелист Лука сообщает о том, что Господь «избрал и других 70 учеников и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти», но имен этих учеников Лука не называет.

К семидесяти апостолам предание относит и самого Луку, а также евангелиста Марка. Кроме того, к лику семидесяти апостолов причислены многие, обращенные позже (в основном ученики апостола Павла), за их великие миссионерские труды. Так, об обращении Варнавы говорится в книге Деяний (4:36-37), Аполлос пришел из Александрии во время путешествий апостола Павла (Деян. 18:24-25), Онисима обратил в христианство апостол Павел (Флм. 1:10) и др. Отождествление их с 70 учениками, избранными Христом, означает, что Церковь видела в их служении продолжение той миссии, на которую Иисус направил 12 и 70 апостолов.

Сонм благовестников, которых Церковь чествует как Собор 70-ти апостолов, определился на основании Священного Писания, Предания и трудов древних церковных авторов.

Четьи-Минеи указывают следующие имена: Иаков Праведный, брат Господень; Марк евангелист; Лука евангелист; Клеопа, брат Иосифа Обручника; Симеон, сын Клеопы; Варнава; Иосиф, или Иосия, прозываемый Варсавой или Иустом; Фаддей; Анания; Стефан архидиакон; Филипп; Прохор; Никанор; Тимон; Пармен; Тимофей; Тит; Филимон; Онисим; Епафрас; Архипп; Сила; Силуан; Крискент, или Криск; Крисп; Епенет; Андроник; Стахий; Амплий; Урван; Наркисс; Апеллий, или Апелл; Аристовул; Иродион, или Родион; Агав; Руф; Асинкрит; Флегонт; Ерма; Патров; Ермий; Лин; Гаий; Филолог; Лукий; Иасон; Сосипатр; Олимпан, или Олимп; Тертий; Ераст; Куарт, или Кварт; Евод; Онисифор; Климент, или Клим; Сосфен; Аполлос; Тихик; Епафродит; Карп; Кодрат; Марк, он же Иоанн; Зина; Аристарх; Пуд; Трофим; Марк, племянник Варнавы; Артема; Акила; Фортунат; Ахаик. Святитель Димитрий Ростовский внес в список еще два имени: Дионисий Ареопагит и Симеон, по прозванию Нигер.

По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах. Многие из них были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти.