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Тюменского пенсионера наградят за спасение соседа из пожара

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29 марта. ПРАВМИР. Житель Тюмени Виктор Акарачкин представлен к награде за спасение человека на пожаре.
Тюменского пенсионера наградят за спасение соседа из пожара

Инцидент произошел 16 февраля 2017 года, однако МЧС сообщило о нем только сейчас.

В двухэтажном доме на улице Сиреневой в Тюмени произошел пожар. Пламенем был охвачен весь дом, внутри которого находился хозяин.

«Виктор Николаевич, проживающий по соседству, предположил, что хозяин находится на втором этаже и попытался проникнуть на второй этаж через дверь, но из-за сильного задымления и огня этого не получилось, решение пришло мгновенно, проникнуть через окно второго этажа», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Акарачкин поставил лестницу в окно второго этажа, поднялся и разбил тройной стеклопакет. Он обнаружил хозяина дома, лежавшего на полу комнаты без сознания, залез и вытащил его через окно.

По лестнице спускаться помогали очевидцы пожара. Пострадавшего перенесли в соседний дом, вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

Пострадавший получил термические ожоги и отравление продуктами горения, но оказался спасен.

За мужество, проявленное при спасении человеческой жизни, Виктор Николаевич Акарачкин представлен к награде медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

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