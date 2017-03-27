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Участковый спас подростка из-под снежного завала в ЯНАО

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27 марта. В Ямало-Ненецком автономном округе старший участковый уполномоченный полиции вытащил из-под снежного завала 7-летнего подростка.
Участковый спас подростка из-под снежного завала в ЯНАО

В участковый пункт одного из отделов полиции города Ноябрьска поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 7-летний сын ушел гулять и долгое время отсутствует, сообщила пресс-служба ГУ МВД по ЯНАО.

Прибыв к дому заявительницы, участковый уполномоченный полиции Сергей Щербань обследовал близлежащую территорию.

Около соседнего дома он заметил обвал снежного наста в виде небольшой воронки. Подойдя ближе, он увидел ребенка. Оказалось, что несовершеннолетний провалился под снег и попал под бетонную плиту. Самостоятельно выбраться из-под завала он не смог.

Участковый извлек пострадавшего мальчика из-под снега и вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи. Ребенка отправили в приемное отделение ЦГБ города Ноябрьска с диагнозом «переохлаждение».

«В ближайшее время майора полиции Сергея Щербаня за умелые и грамотные действия, проявленный профессионализм планируется поощрить правами начальника УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу», – говорится в сообщении полиции.

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