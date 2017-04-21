Ученые пригласили россиян на «Всероссийскую лабораторную» (видео)

21 апреля. ПРАВМИР. Массовая акция «Всероссийская лабораторная» впервые пройдет 22 апреля в 30 городах России.

«Что может двигаться быстрее света? Стоит ли освежать воздух озоном? Сколько холестерина в подсолнечном масле? Почему зимой холодно? Может ли соль содержать ГМО? Эти и другие вопросы могут показаться простыми, обыденными и даже «детскими», но ответ на них не так прост — потребуется включить логику, вспомнить базовые принципы устройства мира. Поэтому тему 2017 года мы определили, как «НеДетские вопросы», – говорится в сообщении на сайте проекта.

В Москве, Петербурге, Ярославле, Красноярске, Уфе, Новосибирске и Нижнем Новгороде и других городах лабораторные откроются в вузах, школах, институтах, музеях, библиотеках и кафе, а виртуальная лаборатория будет работать на сайте roslaba.org.

Среди «звездных» завлабов – лауреат премии «За верность науке» астрофизик Борис Штерн (ИЯИ РАН), биоинформатик Михаил Гельфанд (ИППИ РАН), физик Михаил Трунин (ВШЭ), физик Валерий Рубаков (ИЯИ РАН), физик Юрий Ковалев (ФИАН), нейробиолог Василий Ключарев (ВШЭ) и многие другие.

«Не надо думать, что ученые, академики — такие сухари и зануды и им такие акции чужды. Всё наоборот. Многие мои коллеги согласились выступить в качестве „завлабов“. И это прекрасно, что есть энтузиасты, которые за это взялись. Я успел посмотреть вопросы, которые предлагаются в качестве тестов, — они одновременно и веселые, и познавательные», — заявил член Президиума РАН, заместитель председателя Комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований Валерий Рубаков, его цитирует Mel.fm.

Организаторы советуют заранее зарегистрироваться на площадку на странице своего города. Акция организована некоммерческой организацией «РЫБАКОВ ФОНД» и проходит при поддержке РАН, МГУ, МИСиС, Политехнического музея, СФУ, НГУ, ЯрГУ, СПБГУ, ИТМО и других ведущих научных центров страны.