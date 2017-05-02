Умер детский писатель Анатолий Алексин

2 мая. ПРАВМИР. Детский писатель Анатолий Алексин скончался в возрасте 92 лет в Люксембурге.

О смерти писателя в своем блоге в Facebook сообщил писатель и журналист Дмитрий Лиханов со ссылкой на дочь Алексина.

«Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год», – написал Лиханов.

Анатолий Георгиевич Алексин (Гоберман) родился в 1924 году в Москве. Печататься начал в школьные годы. Первый сборник повестей вышел в 1950 году.

Автор пьес, повестей и рассказов для детей и юношества. Среди них: «А тем временем где-то…», «Мой брат играет на кларнете», «В Стране Вечных Каникул», «Позавчера и послезавтра», «Действующие лица и исполнители», «Безумная Евдокия». Автор сценариев к фильмам «Я вам пишу…», «Право быть ребенком», «Расписание на завтра» и других.

Книги Алексина изданы на 48 языках мира, их тираж превысил 120 млн экземпляров.

Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, премии Федерации Союза писателей государства Израиль и премии «Сострадание». Включен в Международный почетный список имени Х.-К. Андерсена. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

С 1993 жил в Израиле, а с 2011 – в Люксембурге.