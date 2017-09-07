Умер художник Алексей Арцыбушев

7 сентября. ПРАВМИР. Художник Алексей Арцыбушев скончался в возрасте 98 лет.

«Сейчас позвонила Марина Алексеевна Арцыбушева: не стало Алексея Петровича. Вечная память!», – написал в Facebook член совета правозащитного центра «Мемориал» Виктор Коган-Ясный.

Алексей Арцыбушев родился в 1919 году в нижегородском селе Дивеево. Отец – Петр Арцыбушев (ум. 1921). Мать – Татьяна Александровна Арцыбушева (урожденная Хвостова, в монашесте Таисия; 1896–1942), дочь министра юстиции царского правительства Александра Алексеевича Хвостова.

Учился в Московском художественно-полиграфическом училище, художественной студии ВЦСПС.

Прошел через лагеря. В 1956 году реабилитирован. Автор ряда книг, в их числе автобиографические «Сокровенная жизнь души» (посвящена его матери) и «Двери милосердия».