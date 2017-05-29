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Ураган в Москве: 11 погибших и более 90 пострадавших

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По свидетельству жителей столицы, они не получили смс-оповещений о стихии. Сотовые операторы уверяют, что это вина МЧС.
Ураган в Москве: 11 погибших и более 90 пострадавших
Фото: РИА Новости

Ураган начался днем 29 мая. Как позже пояснил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплый атмосферный фронт встретился с холодным. Информация о том, что экстренные службы переведены на усиленный режим работы, появилась с опозданием – вместе со списками погибших.

На ВДНХ дерево упало на девушку. Две женщины не смогли укрыться на Преображенской улице и в Измайловском районе. В столице падали краны, баннеры, остановки. Сильные порывы ветра сорвали фрагмент крыши с главного здания ГУ МВД на Петровке, снесли часть кровли с Сенатского дворца.

В Москве ураган унес жизни:

Павла Самойлова, 20 лет

Ивана Бабий, 57 лет

Нины Андреевой, 62 года

Дарьи Антоновой, 20 лет

Николая Котова, 65 лет

Андрея Темникова, 37 лет

Екатерины Синельниковой, 36 лет

Валерия Гудкова, 17 лет

Станислава Смирнова, 28 лет.

Не известны имена еще двоих.

Просим молитв об упокоении погибших и помощи пострадавшим и родственникам жертв!

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших и пообещал выплатить им компенсации.

В Московской области без электричества остались более 18 тысяч человек. Погибли два человека. 11-летняя девочка из поселка Кратово Раменского района скончалась от полученных травм – на нее упало дерево. В деревне Путилково Красногорского района погиб 57-летний мужчина.

В Одинцово госпитализирован 12-летний мальчик, в поселке Томилино Люберецкого района – 8-летний ребенок.

В селе Иславское ураган унёс теплицу, в которой находилась женщина. В Шаховском районе ветер сорвал крышу с роддома.

В Москве пострадали не менее 70 человек, в Подмосковье – более 20. К аварийно-восстановительным работам привлечены 79 бригад – 316 человек и 132 единицы спецтехники. Обесточены 20 населенных пунктов, повреждены кровли 30 многоэтажных и частных жилых домов, свыше 10 автомобилей.

Кроме того, в Москве и Московской области сообщалось об отменах и задержках пригородных поездов из-за последствий урагана, о задержках и отменах авиарейсов в столичных аэропортах.

Пресс-служба МЧС утверждает, что их ведомство «делало заявку для МТС, “Билайна” и Мегафона. «К нам поступила информация около 13:00 об урагане, мы обратились к операторам. А по каким округам и абонентам – у нас информации нет».

Операторы мобильной связи доказывают, что отправляли москвичам уведомления, что опровергают пользователи социальных сетей. СМС получали единицы.

После разрушительных последствий урагана синоптики Гидротемцентра решили повысить уровень опасности до «оранжевого», предпоследнего в шкале метеорологических условий, в то время как в выходные погоде был приписан «жёлтый» уровень.

Несмотря на то, что стихия уже отступила, специалисты просят горожан оставаться бдительными, и предполагают скорое возвращение шквалистого ветра.

«Зона штормовых ветров протянулась от Смоленской области, затем ушла в Калужскую область, Московскую, далее пойдет на Владимирскую, Ивановскую и Нижегородскую области, и практически до верхнего и нижнего течения Волги. Зона обширная. В Москве резко похолодает, но погода пойдет на улучшение, дожди уменьшатся», — сообщают сотрудники центра погоды «Фобос».

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