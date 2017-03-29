«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»

«Больше всего Насте обидно за то, что она не может ходить в бассейн. Время на это, с учетом ее многочисленных дополнительных занятий, у нее есть только вечером. Но вечером она должна забрать сестренок из детского сада и привести домой – мама не успевает приехать в сад вовремя, она работает». Кто виноват, что дети мечтают избавиться от младших братьев и сестер, и о чем надо подумать, когда в семье планируют следующего малыша – педагог Марина Солотова продолжает рассказывать о проблемах современных подростков.

Мечтает об одном: закончить школу и уехать от сестер

У Насти две маленькие сестренки-двойняшки. Настя уверена, что мама любит их больше, чем ее, Настю. Потому что им мама приносит киндер-сюрпризы каждый вечер, а ей, Насте, не приносит. Маму понять можно – она уверена, и, наверное, не без оснований, что пятнадцатилетней Насте «киндеры» не нужны.

А еще в Настины обязанности входит готовить сестренкам кашу и запеканку. Потому что мама не успевает делать все дела по дому. Настя признается, что ее колотит от одного слова «запеканка».

А еще Настя научилась прятать свои старые куклы. Они ей в 15 лет, конечно, совсем не нужны, но Настя не хочет, чтобы в ее игрушки играли сестренки.

Больше всего Насте обидно за то, что она не может ходить в бассейн. Время на это, с учетом ее многочисленных дополнительных занятий, у нее есть только вечером. Но вечером она должна забрать сестренок из детского сада и привести домой – мама не успевает приехать в сад вовремя, она работает.

Настя не может поехать с нами в путешествие на каникулах. Потому что в семье с тремя детьми не хватает на это средств. «А вот была бы я одна, – говорит Настя, – на меня бы хватало!»

Настя на самом деле не понимает, почему она должна терпеть все эти неприятности – она же не рожала себе сестренок, у нее даже не спросили, хочет ли она увеличения семьи!

Но в свои 15 лет девочка мечтает об одном: как она закончит школу и уедет из дома в другой город, туда, где нет младших сестер. И все мои разговоры о том, что сестренки – это здорово, что это – счастье, что много родных людей – это Божий подарок, бесполезны. Настя не видит перспектив, которые есть у нее в связи с наличием сестер в каком-то далеком будущем. Она уверена, что ее сегодняшняя жизнь была бы гораздо счастливее и интереснее, если бы в семье не было младших детей.

Сначала нянька, потом лялька?

В нашей школе журналистики почти у каждого ученика есть младшие братья и сестры. Именно младшие – так совпало. И как же по-разному относятся к ним наши ребята!

Есть девочка Лена, которая бежит с занятий в садик за братиком с неизменной улыбкой, предвкушая радость встречи с малышом. Когда она говорит о братике, она светится. Лена никогда не ездит с нами в путешествия, потому что очень любит на каникулах оставаться дома с братом.

Есть мальчик Миша, которого родители отправили жить к дедушке в соседний дом, потому что он совсем отбился от рук, и мама с тремя младшими мальчишками (один из которых грудной) не находит времени и сил для полноценного общения с вошедшим в пубертат старшим сыном. Оля предпочитает сделать вид, что она не слышит, когда речь заходит о младших детях в семье. А Рамиль перед каждой поездкой заявляет, что поедет только с братом. Брат у нас не занимается, у него совсем другие интересы и увлечения, но расставаться надолго мальчишки не любят.

Помните поговорку: «Сначала нянька, потом лялька»? Ну, вроде как традиция такая в наших семьях – старшие дети должны выполнять целый круг обязанностей по отношению к младшим. И еще считается, что они, дети, должны получать от этого удовольствие. Такое же, как родители. Случается, что получают. Но далеко не все.

«В детстве так нанянчилась, что своих не хочу»

Вот несколько отзывов на эту тему в одной из соцсетей от уже взрослых людей:

«У нас с сестрой разница 10 лет. Она 3-месячная оставалась со мной. Делала я все (стирка, глажка пеленок, пеленание, укачивание, прогулки, кормление каждые 3 часа, смена пеленок, игры, сказки, колыбельные и т.д.) и добровольно. Маме помочь. И потом водила сестру в секцию с 6 лет по бальным танцам. А потом сестра переехала со мной в другой город. 10-й, 11-й класс, родительские собрания, поступление в универ. Все добровольно. Но я так занянчилась, что сейчас мне 30 лет, а своих детей я не очень хочу. Мне хватило всех этапов воспитания».

«Мне навязывали заботу о младшей сестре, и я считаю, что это БЕЗОБРАЗИЕ! Мне не хотелось заниматься этим, поэтому я родила только одного ребенка и никогда не планировала двух, и НЕ ЖАЛЕЮ об этом! И даже материнский капитал не вдохновил меня на ЭТО! Родителям “спасибо” за то, что нет любви к детям, убили ее в пятилетнем возрасте».

«Скажу о своей семье. У мамы нас трое дочек. И старшей сестре пришлось сначала возиться со средней, а потом и со мной, младшей. Будучи студентом, я у старшей спросила: каково это – нянчиться, нравилось ли? На что был дан четкий ответ: вы постоянно орали, за вами приходилось много убирать, воспитывать, менять пеленки, кормить, так что я теперь вообще детей своих иметь не хочу! Вот так… В другой семье (знакомых) примерно та же ситуация была, родители работают, а старший ребенок ни поиграть, ни отдохнуть до прихода родителей не может».

«Думайте, прежде чем родить. У меня с сестрой разница 8 лет.

В 12 лет детство у меня закончилось. Сестра была полностью на мне, что такое собственная жизнь, я забыла.

Вплоть до того, что ходила с ней по врачам, на родительские собрания в школе вместо мамы… А лет в 15 уже меня называли ее мамой. Было не очень приятно».

«Разница в возрасте с двумя сестрами 8 и 10 лет. С 8 лет на мне ежедневная глажка, уборка (какашки детские убрать, постирушки грязных ползунков), не говоря о том, что их надо покачать, поиграть… Один раз по моему недосмотру (мне 9 лет) сестра упала с кровати, так мне еще и по голове настучали и за дверь голодную в школу выставили, короче, жуть полная. Ну да, мы выросли, с сестрами отношения нормальные, но – обида на маму за детство, ну и плюс гладить я терпеть не могу».

Старший ребенок не перестает быть ребенком!

Да, я все знаю про наши традиции, семейные ценности и все остальное. И знаю очень много примеров, когда в семьях дети дружат, заботятся друг о друге и не считают эту заботу тяжкой повинностью. Потому что родители в этих семьях придерживаются очень простого правила: старший ребенок не перестает быть ребенком!

В таких семьях с появлением младшего ребенка старший не лишается родительского внимания. Он по-прежнему любим, по-прежнему окружен заботой, на него всегда хватает времени. Потому что родители, решаясь на второго (третьего, четвертого…), понимали, что теперь их любовь, внимание и время умножается на два (три, четыре…). Да, малыши требуют постоянного присутствия матери. Да, это непросто – выделить из своего графика время на нормальное общение с подросшими сыном или дочкой, тем более что они этого особенно и требуют – сидят себе за своим компьютером и никому не мешают. Лично мне очень нравится, когда у мамы и папы есть фиксированное время для каждого ребенка. Суббота с 10 до 16 – мамино время. А воскресенье с 12 до 17 – папино. Проводим его так, как хочется старшему: кино, кафе, прогулка, поездка – что угодно. Но это время – святое. Четкое расписание позволяет родителям заранее планировать выходные так, что старший не остается без внимания. А само наличие этих часов доказывает ребенку, что он по-прежнему нужен и любим.

Как часто в семьях с разновозрастными детьми звучит: «Он же маленький!» или «Ты же большой!». И чаще всего эти утверждения – не в пользу старшего.

То есть «Ты же большой» означает, что тебе надо от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать, чего-то нельзя.

Да, порой это справедливо. Но необходим баланс. И наряду с перечисленным, «Ты же большой» должно означать, что ты можешь чем-то воспользоваться, тебе что-то можно, твое мнение учитывается. Ты – авторитет, который мы, твои родители, активно поддерживаем. И если ты вместе с нами принимаешь участие в воспитании младшего, то ты также участвуешь в обсуждении важных семейных вопросов с правом голоса. И тогда подросток почувствует преимущества своего положения.

Там, где есть старший помощник, очень высок соблазн переложить на него часть своей ответственности. Еще один комментарий из соцсети: «У меня четверо. Я помню день, когда я дочери сказала: “Лиза, от тебя зависит, как будут учиться младшие. Хочешь ты или нет, но это генетический закон. И вот, она всю жизнь отличница, и все остальные тоже. Я никого не пасла, репетиторов не нанимала». Давайте представим состояние ребенка, который теперь должен учиться за четверых. Да, ребенок может помогать родителям с младшим братиком, но он, в отличие от родителей, не несет ответственность за его жизнь, учебу, развитие, воспитание!

Однажды мы решили, что хотим еще одного члена семьи

Очень важно уважать право старшего на личное время, личное пространство, личные вещи и прочее «личное». Надо, чтобы остался с братиком в субботу, потому что у вас дела? Договоритесь об этом в понедельник, в идеале сначала спросив, нет ли у человека планов. И да – далеко не всегда, если планы совпадают по времени, от своих должен отказываться старший ребенок, а не родители.

Моя сестра младше меня почти на 10 лет. Я на всю жизнь запомнила день, когда мама с папой сказали, что сегодня у нас будет семейный совет. Для меня, 9-летней, это было настоящее событие. Потому что на первом нашем семейном совете мы решили (МЫ, я тоже решила!), что хотим еще одного члена семьи. Когда Ленка родилась, я была на седьмом небе от счастья. Потому что уже знала, что моя жизнь теперь станет гораздо интереснее.

За 40 с лишним лет я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы мы поссорились. И теперь, с позиции возраста, я могу уверенно сказать: спасибо вам, мама и папа. Вас уже давно нет рядом, а мы с сестрой остаемся самыми родными и близкими людьми. Потому что вы никогда не пожертвовали нашими интересами в пользу другого. Потому что вы научили нас этим отношениям. Потому что ваша любовь с появлением моей маленькой сестры удвоилась, а не поделилась пополам.