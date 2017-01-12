В Астрахани прохожий спас жизнь ребенку, оказав ему грамотную медицинскую помощь

12 января. ПРАВМИР. В Астрахани случайный прохожий оказал ребенку помощь и поддерживал его жизнь до приезда «скорой помощи», говорится в паблике «Типичная Астрахань» вконтакте.

Вечером 11 января в одном из гипермаркетов ребенок поперхнулся и потерял сознание. «Парень молодой делал искусственное дыхание, они с отцом ребенка поддерживали малышу жизнь до приезда «скорой». «Скорая» приехала оперативно», – пишет очевидец, который пожелал остаться анонимным.

«Отец – молодец, не поддался панике и смог адекватно вместе с парнем до приезда «скорой» оказать необходимую помощь. А парень, чье имя осталось неизвестным, герой! Он сделал все необходимое, пока его жена с маленьким ребенком стояли и переживали. Найти бы его и вручить все, что полагается», – говорится в сообщении.

Возраст ребенка и его спасителя, а также их дальнейшая судьба неизвестны.