В день урагана мощи Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч человек

30 мая. ПРАВМИР. В понедельник, 29 мая, мощи Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя посетили 30 100 человек.

Это второй по величине показатель количества пришедших в храм после субботы, 27 мая, когда мощам поклонились 37 800 человек.

Напомним, в понедельник в Москве бушевал ураган, но это не помешало верующим отстоять очередь и прийти в храм.

Общее количество паломников, посетивших Храм Христа Спасителя в дни пребывания там мощей, составило 212 200 человек, следует из сообщения на сайте, посвященном принесению мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

Часть мощей Николая Чудотворца, которые хранятся в базилике города Бари (Италия), была доставлена в Россию 21 мая. Мощи пробудут в Москве до 12 июля, а затем их отвезут в Петербург, где они будут находиться до 21 июля.