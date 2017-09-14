В Екатеринбурге наградили дворника, спасшего младенца

14 сентября. ПРАВМИР. В Екатеринбурге торжественно наградили дворника Бактыбека Базарбаева, который в начале августа обнаружил во дворе новорожденного.

Руководство управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», в которой работает мужчина, вручило ему ценный подарок прямо в ходе утренней оперативки, сообщает ЕАН.

«Бактыбек совершил героический поступок, спас человеческую жизнь, проявил внимательность и неравнодушие, то, к чему мы призываем своих сотрудников, то, что рано или поздно обязательно приведет к хорошему результату», – сказал управляющий РЭМП Александр Колесников.

Бактымбек Базарбаев увидел пакет, висящий на заборе во дворе дома на улице Технической, 35. Хотел его выбросить, но пакет зашевелился.

«Я перепугался, позвал на помощь находившуюся неподалеку женщину. Заглянули в пакет, а там младенец, замотанный в белую простынь. Мы позвонили в скорую, дождались врачей и передали им ребенка. Потом я дал объяснения полиции», – рассказал дворник.

По его словам, на моем месте так поступил бы каждый.

Мальчика сейчас готовят к усыновлению. Мать младенца пока найти не удалось.