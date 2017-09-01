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В горах Кабардино-Балкарии заблокированы более 500 туристов

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1 сентября. ПРАВМИР. Более 500 туристов из 14 стран оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии.
В горах Кабардино-Балкарии заблокированы более 500 туристов

«Отрезаны 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца», — сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В составе туристических групп находятся граждане Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдавии и Украины.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти шесть тысяч человек.

Известно о трех пропавших, в их числе – глава администрации поселка Эльбрус Муса Джаппуев, которого унесло селевым потоком, когда тот находился в машине.

«Устанавливается местонахождение главы администрации сельского поселения Эльбрус, который, узнав об угрозе схода селя, первым прибыл на место ЧС. По свидетельству очевидцев, его машина упала в реку в момент обвала дороги, а затем ее унесло течением. Ведутся активные поисково-спасательные работы», – говорится в сообщении.

В горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируются сильный дождь и гроза, объявлено штормовое предупреждение.

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