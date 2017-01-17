В Ивановской области больному ребенку сделали переливание крови по решению суда

Как сообщает региональная прокуратура, 13 января в надзорное ведомство поступила информация из больницы о том, что законный представитель ребенка отказывается от оказания неотложного медицинского вмешательства по переливанию компонентов крови.
Ребенок поступил в гематологическое отделение больницы с диагнозом «анемия тяжелая неопределенного генеза».
От отца девочки был получен отказ от переливания донорской крови по религиозным убеждениям. Консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании. В этой связи врачи обратились в прокуратуру, а прокуратура в суд.
Решение суда направлено в больницу к немедленному исполнению.