В Ивановской области больному ребенку сделали переливание крови по решению суда

17 января. ПРАВМИР. Ленинский районный суд Иваново дал разрешение на переливание крови больному ребенку без согласия родителей.

Как сообщает региональная прокуратура, 13 января в надзорное ведомство поступила информация из больницы о том, что законный представитель ребенка отказывается от оказания неотложного медицинского вмешательства по переливанию компонентов крови.

Ребенок поступил в гематологическое отделение больницы с диагнозом «анемия тяжелая неопределенного генеза».

От отца девочки был получен отказ от переливания донорской крови по религиозным убеждениям. Консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании. В этой связи врачи обратились в прокуратуру, а прокуратура в суд.

Решение суда направлено в больницу к немедленному исполнению.