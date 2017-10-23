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В Минобре обсудили с родителями возможность введения в школах курса о семейной жизни

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23 октября. ПРАВМИР. Возможность включения курса «Нравственные основы семейной жизни» в школьную программу обсудили в Минобрнауки в представителями родительского сообщества.
В Минобре обсудили с родителями возможность введения в школах курса о семейной жизни

Решение рассмотреть такую возможность приняли по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольгой Летковой, которая передала соответствующее предложение родителей чиновникам.

«В целом наша инициатива воспринята положительно,— рассказала Леткова в интервью “Коммерсант.ru”.— Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно».

Разработчики курса «Нравственные основы семейной жизни» — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).

Как сообщает издание, впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах РФ. Сейчас курс преподается или в рамках других предметов, например обществознания, или факультативно, в том числе за счет классных часов.

Вопрос включения курса о семейных ценностях в школьную программу будет рассмотрен в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования. В какой предмет стоит включить курс и сколько часов нужно на его изучение, решат эксперты.

«Специалисты должны определить, каким образом этот курс может быть внедрен в систему образования, будут сделаны запросы в субъекты с предложением высказаться, как это можно было бы сделать»,— уточнила Ольга Леткова.

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