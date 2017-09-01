В Москве назовут улицу именем погибшего в Беслане Героя России

1 сентября. ПРАВМИР. Улица Дмитрия Разумовского появится в Москве. Имя Героя России, освобождавшего заложников в 2004 году в школе № 1 Беслана, увековечат в топонимике района Крюково Зеленоградского административного округа.

«Название было одобрено на недавнем заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию», – говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Предложение присвоить одной из московских улиц имя Разумовского внес фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада».

Улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№ 6719 и 6721), которые расположены в районе Крюково в ЗелАО. Он жил в Крюкове в конце 1980-х, многие местные жители хорошо помнят Разумовского. В память о нем в Крюкове ежегодно проводят турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления.

Дмитрий Разумовский третьего сентября 2004 года участвовал в штурме захваченной террористами школы №1 Беслана. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

В Беслане на месте гибели Дмитрия Разумовского установлена памятная плита. В его честь названа одна из улиц Ульяновска, в котором он жил в ранние годы. Ему присвоено звание почетного гражданина Ульяновска, а на здании школы, где он учился, есть мемориальная доска.