В Москве обокрали магазин изделий особых людей

Воры вынесли из магазина вещи общей стоимостью 12 тысяч рублей, сообщается на странице проекта в Facebook. Ограбление произошло днем, прямо во время работы магазина. Молодые люди (юноша 25-27 лет и девушка примерно 20 лет) вошли вместе с другими покупателями и, воспользовавшись тем, что продавец помогала в примерочной, быстро стали снимать вещи с вешалок. После этого они смогли сбежать из магазина с украденным.
«Самое прискорбное в этой истории то, что Катя (продавец) рассказала о проекте девушке, та ей кивала головой внимательно слушая! Понимаете? Они знали что и у кого они воруют! Действовали оба очень быстро, буквально за 5-7 минут утащить столько вещей, чтобы продавец не заметил и увидел уже только пустые вешалки!», – возмущены представители проекта.
Проект социального предпринимательства «Наивно? Очень» занимается продажей одежды, сувениров и декоративно-прикладных изделий, которые создают люди с ментальной инвалидностью. Проект был создан в 2011 году по инициативе актрисы Нелли Уваровой из учеников и выпускников «Особых мастерских» Московского технологического колледжа № 21. «Наивно? Очень» позволяет людям с психоневротическими расстройствами найти работу, а также помогает им социализироваться в обществе.