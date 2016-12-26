В Москве совершен чин присоединения временно отпавших от Православия

26 декабря. ПРАВМИР. Накануне, 25 декабря, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион совершил в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» чин присоединения к Православной Церкви людей, которые временно отпали от нее, уклонившись в расколы или секты.

В этот день 115 человек отреклись от язычества, сектантских заблуждений и раскольничьего лжеверия. В слове назидания к ним митрополит Иларион сказал:

«Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с совершившимся событием вашего воссоединения с Церковью Христовой.

Господь попустил каждому из вас уклониться в различные заблуждения. Вы на собственном опыте познали всю их опасность, тлетворное действие, которое они оказывают на душу человека, на его психику и духовное развитие.

Вы испытали на себе, что такое сила зла, но промысл Божий привел вас обратно в Церковь. И теперь, когда вы воссоединились с Церковью, Господь вновь призывает вас жить по-христиански, преуспевать в познании истины и восходить от силы в силу (Пс. 83:8) по пути духовного совершенствования. И пусть вашим проводником на этом пути будет Сам Господь Иисус Христос.

Читайте Евангелие каждый день, чтобы Слово Божие всегда звучало в вашем уме и в вашем сердце; чтобы через Святое Евангелие Господь Иисус Христос всегда присутствовал в вашей жизни, обращался к вам ежедневно, чтобы вы слышали Его голос и сверяли свою жизнь с Его Словом.

Старайтесь не пропускать богослужения в воскресные и праздничные дни. Причащайтесь Святых Христовых Таин, чтобы соединяться с Господом Иисусом Христом не только духовно, но и физически, открывая свое сердце Спасителю, Который готов прийти, вселиться и жить в вас, и через вас действовать.

В Таинстве исповеди называйте свои грехи, чтобы получить прощение от Господа и очистить свою душу от всякой греховной скверны. Старайтесь жить по заповедям Божиим, творить добро ближним. А кто наш ближний? На это Господь отвечает в Евангелии: ближний — это всякий, кто нуждается в вашей помощи, это всякий, кто оказался рядом с вами (Лк. 10:25-37).

Христианство не делит людей на друзей и врагов, на тех, кому надо помогать и тех, кто не нуждается в помощи. Для христианина всякий человек — ближний. И Господь научает нас этому через Свое Евангелие, через Нагорную проповедь, через притчи и другие учения, которые донесли до нас Его святые апостолы.

Никогда не сомневайтесь в истинности слов, сказанных Господом в Евангелии. Никогда не сомневайтесь в истинности учения Церкви. Злые и лукавые голоса будут продолжать говорить, что в Церкви нет истины или что в ней отсутствует полнота истины, или она в чем-то заблуждается. Не верьте этим голосам и не слушайте их. Если вам будет попадаться сектантская, раскольничья или еретическая литература, гнушайтесь ею как мерзостью, не держите ее в своих домах, уничтожайте эту литературу и не позволяйте другим с ней соприкасаться, ибо ее тлетворное действие, которое вы сами на себе испытали, пагубным образом будет сказываться и на других людях.

Живите по-христиански. Любите Бога, любите Церковь Божию, любите друг друга и Господь всегда будет с вами, благословляя ваш жизненный путь. Аминь».

Работа с людьми, отпавшими от Православия, проводится при московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Центром реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А.С. Хомякова. Перед совершением чина присоединения к Православной Церкви с верующими, пожелавшими вернуться к Православию, в течение нескольких месяцев проводятся подготовительные беседы.