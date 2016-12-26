О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В Москве совершен чин присоединения временно отпавших от Православия

|
26 декабря. ПРАВМИР. Накануне, 25 декабря, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион совершил в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» чин присоединения к Православной Церкви людей, которые временно отпали от нее, уклонившись в расколы или секты.
В Москве совершен чин присоединения временно отпавших от Православия

В этот день 115 человек отреклись от язычества, сектантских заблуждений и раскольничьего лжеверия. В слове назидания к ним митрополит Иларион сказал:

«Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с совершившимся событием вашего воссоединения с Церковью Христовой.

Господь попустил каждому из вас уклониться в различные заблуждения. Вы на собственном опыте познали всю их опасность, тлетворное действие, которое они оказывают на душу человека, на его психику и духовное развитие.

Вы испытали на себе, что такое сила зла, но промысл Божий привел вас обратно в Церковь. И теперь, когда вы воссоединились с Церковью, Господь вновь призывает вас жить по-христиански, преуспевать в познании истины и восходить от силы в силу (Пс. 83:8) по пути духовного совершенствования. И пусть вашим проводником на этом пути будет Сам Господь Иисус Христос.

Читайте Евангелие каждый день, чтобы Слово Божие всегда звучало в вашем уме и в вашем сердце; чтобы через Святое Евангелие Господь Иисус Христос всегда присутствовал в вашей жизни, обращался к вам ежедневно, чтобы вы слышали Его голос и сверяли свою жизнь с Его Словом.

Старайтесь не пропускать богослужения в воскресные и праздничные дни. Причащайтесь Святых Христовых Таин, чтобы соединяться с Господом Иисусом Христом не только духовно, но и физически, открывая свое сердце Спасителю, Который готов прийти, вселиться и жить в вас, и через вас действовать.

В Таинстве исповеди называйте свои грехи, чтобы получить прощение от Господа и очистить свою душу от всякой греховной скверны. Старайтесь жить по заповедям Божиим, творить добро ближним. А кто наш ближний? На это Господь отвечает в Евангелии: ближний — это всякий, кто нуждается в вашей помощи, это всякий, кто оказался рядом с вами (Лк. 10:25-37).

Христианство не делит людей на друзей и врагов, на тех, кому надо помогать и тех, кто не нуждается в помощи. Для христианина всякий человек — ближний. И Господь научает нас этому через Свое Евангелие, через Нагорную проповедь, через притчи и другие учения, которые донесли до нас Его святые апостолы.

Никогда не сомневайтесь в истинности слов, сказанных Господом в Евангелии. Никогда не сомневайтесь в истинности учения Церкви. Злые и лукавые голоса будут продолжать говорить, что в Церкви нет истины или что в ней отсутствует полнота истины, или она в чем-то заблуждается. Не верьте этим голосам и не слушайте их. Если вам будет попадаться сектантская, раскольничья или еретическая литература, гнушайтесь ею как мерзостью, не держите ее в своих домах, уничтожайте эту литературу и не позволяйте другим с ней соприкасаться, ибо ее тлетворное действие, которое вы сами на себе испытали, пагубным образом будет сказываться и на других людях.

Живите по-христиански. Любите Бога, любите Церковь Божию, любите друг друга и Господь всегда будет с вами, благословляя ваш жизненный путь. Аминь».

Работа с людьми, отпавшими от Православия, проводится при московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Центром реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А.С. Хомякова. Перед совершением чина присоединения к Православной Церкви с верующими, пожелавшими вернуться к Православию, в течение нескольких месяцев проводятся подготовительные беседы.

Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
25% собрано / 1495450 руб. осталось
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
50% собрано / 153930 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Три московские улицы назовут в честь святых князей Бориса и Глеба
Новостная служба "Православие и мир"

Улицы появятся на территории поселения Новофёдоровского

"
Продажу спиртосодержащей продукции запретили во всей России
Новостная служба "Православие и мир"

Мера введена на один месяц

"
Глава католиков Латвии предложил сделать Православное Рождество выходным
Новостная служба "Православие и мир"

«Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека», — сказал архиепископ

Все статьи автора
Статьи Дня
«Я обязан ей жизнью!»
Валерия Михайлова

Люди, пришедшие к офису фонда «Справедливая помощь», о Елизавете Глинке

Психолог МЧС: «Ни одна катастрофа не похожа на другую»
Тамара Амелина

Лариса Пыжьянова о том, как люди переживают трагедии и где взять силы,…

Три фильма о докторе Лизе (видео)
Редакция портала "Православие и мир"

Эти кадры уже стали историей

самое читаемое

Муж Елизаветы Глинки подтвердил, что она находилась на борту разбившегося самолета105,514

Доктор Лиза: Письма о любви и людях87,028

Список пассажиров самолёта Минобороны РФ, потерпевшего крушение над Чёрным морем37,942

«С самого начала я знала: папа упал не просто так»37,039

Доктор Лиза: Право на жизнь сегодня безжалостно попирается23,486

На борту разбившегося ТУ-154 находился главный военный дирижер России Валерий Халилов15,764

Валерий Халилов: “Не понимаю, как можно не любить Церковь”13,094

Глава СПЧ Михаил Федотов о докторе Лизе: Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами12,939

«Неукротимая, неумолимая, непреклонная, сложная, бесстрашная…»12,514

Цветы и слезы у офиса доктора Лизы (фото)10,007

лучшие авторы

Новостная служба219,240

Елизавета Глинка110,514

Мария Зайцева37,039

Редакция портала "Православие и мир"14,651

Анастасия Сенникова12,514

Виктория Одиссонова9,912

Юрий Меркеев7,782

Сергей Худиев5,878

Митрополит Иларион (Алфеев)5,727

Инокиня Евгения (Сеньчукова)4,487

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта