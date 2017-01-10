В Москве создадут сеть кафе для пенсионеров

10 января. ПРАВМИР. В Москве будет открыта сеть ретро-кафе для пенсионеров. Такую идею столичным властям в октябре 2016 года предложили участники краудсорсинг-проекта «Активное долголетие».

В ретро-кафе пенсионерам можно будет поесть по льготным ценам, организовать встречу друзей, отпраздновать день рождения, выступить с культурной, творческой программой, сообщает сайт m24.ru со ссылкой на замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Павла Келлера.

По словам чиновника, на данный момент нет окончательного проекта сети кафе, но он обязательно будет реализован.

Конкурс идей «Активное долголетие» проходил в столице с 17 по 28 октября 2016 года. Московский департамент труда и социальной защиты населения получил более 10 тысяч предложений.

Помимо сети кафе для пенсионеров планируется организовать курсы самообороны и защиты от мошенников для пожилых людей.

На сегодняшний день в Москве проживает более 2,5 миллионов пенсионеров. Среди них насчитывается более 300 тысяч человек в возрасте от 80 до 90 лет, порядка 44 тысяч человек в возрасте от 90 до 100 лет и 693 человек, чей возраст превысил планку в 100 лет.