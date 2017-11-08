В поддержку закона о защите животных от жестокости выступили 1,5 миллиона россиян

Делегатами от общественности выступили Центр защиты прав животных «ВИТА», Балтийская забота о животных и др. зоозащитные организации, а также телеведущий Михаил Ширвиндт, музыкант Игорь Тальков-младший и актриса Инна Гомес, сообщается на сайте «ВИТЫ».
«Это первый случай такой массовой подачи подписей в защиту животных в истории России. Посмотрите, сколько неравнодушных людей в нашей стране. Это вселяет надежду на то, что есть довольно много сочувствующих, думающих людей, которые заботятся о наших братьях меньших, им не все равно», – заявил автор петиции «Требуем принять закон о животных», главред зоозащитного портала gafki.ru Евгений Криницын.
Зоозащитники и солидарные с ними россияне просят власти запретить контактные зоопарки, фотобизнес с животными и использовании живых животных в рекламе кафе. Подписавшие петицию также выступают за запрет переездных цирков, зоопарков и дельфинариев, экзотариумов в торговых центрах и притравочных станции (мест содержания диких и домашних животных с целью натравливания на них собак). Помимо этого подписавшиеся под петицией предлагают властям бороться с бездомными животными не отстрелом, а стерилизацией.