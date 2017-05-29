В России объявлено Десятилетие детства

29 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2018 – 2027 года в России объявлены Десятилетием детства.

Решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству в трехмесячный срок поручено утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что проведение Десятилетия детства является огромной ответственностью для правительства.

«Это огромная отвесность для всех для нас – мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране», — цитирует Голодец РИА Новости.

В ноябре 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей провести в России Десятилетие детства.