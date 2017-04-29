В Сибири введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами

29 апреля. ПРАВМИР. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров.

Более 40 пожаров зарегистрировано на территории Иркутской области, их площадь составляет свыше 7 тысяч гектаров, сообщается на сайте региона.

“Всего вместе с локализованными, городскими и пожарами в нацпарках насчитывается 43… Общая площадь пожаров составляет 7261 га. Площадь с начала пожароопасного сезона — 12880 га”, — говорится в сообщении.

В Заларинском районе зарегистрировано пять пожаров, в Братском вместе с городскими лесами – три, в Зиминском — шесть, по два — в Качугском, Иркутском и Усть-Удинском. По одному пожару действует в Шелеховском, Аларском, Ангарском, Балаганском, Чунском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Тулунском районах.

В тушении задействованы 899 человек и 291 единица техники.

Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов.